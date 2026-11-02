Há mais de 20 anos que se promete outra estrada para o Curral das Freiras?

A construção de uma segunda ligação rodoviária ao Curral das Freiras voltou a ser notícia no passado sábado, quando a presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, exigiu que o Governo Regional concretize uma promessa que, segundo afirmou, tem sido repetida "ano após ano, eleição após eleição".

A dirigente socialista esteve naquela freguesia do concelho de Câmara de Lobos, a propósito da Festa da Castanha, e alertou para os riscos de uma localidade que continua dependente de um único acesso rodoviário. Um desprendimento de pedras ou qualquer outra ocorrência que obrigue ao encerramento da estrada poderá deixar a população isolada.

Célia Pessegueiro recordou algumas das soluções apresentadas ao longo dos anos, desde uma estrada paralela à ribeira dos Socorridos até às ligações à Boaventura e ao Jardim da Serra. Manifestou, ainda, preocupação com a possibilidade de o projecto do teleférico acabar por afastar a construção de uma alternativa rodoviária.

A notícia motivou vários comentários nas redes sociais. Num deles, B. Sousa escreveu: "Já ouço essa conversa há mais de vinte anos, e até agora... Nada! Teleférico é prioridade..."

Terá razão o leitor quanto à antiguidade da promessa? Há efectivamente mais de duas décadas que se fala numa segunda ligação ao Curral das Freiras, a reivindicação é mais recente ou, pelo contrário, até mais antiga?

Para verificar a afirmação, recorremos ao arquivo do DIÁRIO, pesquisando notícias sobre as ligações rodoviárias ao Curral das Freiras, em particular os projectos que foram sendo apresentados como alternativas ao acesso existente. A pesquisa abrangeu várias décadas e permitiu recuperar notícias publicadas quando algumas dessas obras estavam em estudo.

Uma das primeiras referências encontradas remonta a 13 de Setembro de 1980. Nessa edição, o DIÁRIO noticiava que o Governo Regional tinha decidido mandar estudar uma estrada de ligação entre Câmara de Lobos e o Curral das Freiras, através da Secretaria Regional do Equipamento Social. A notícia demonstra a antiguidade das preocupações com os acessos àquela freguesia.

Mais esclarecedoras são as notícias relativas à ligação entre o Curral das Freiras e a Boaventura, no concelho de São Vicente. Essa estrada, que permitiria uma saída pelo Norte da ilha, chegou a ultrapassar a fase das intenções.

Em 10 de Março de 1988, o DIÁRIO já fazia referência a um túnel a construir entre o Curral das Freiras e a Boaventura. No ano seguinte, a 3 de Novembro de 1989, Alberto João Jardim, então presidente do Governo Regional, apontava a infra-estrutura rodoviária entre as duas freguesias como uma das grandes dificuldades que havia por resolver.

A questão continuava em aberto em 1991. Numa entrevista publicada a 27 de Fevereiro desse ano, o secretário regional do Equipamento Social, Jorge Jardim Fernandes, explicava as dificuldades da construção da estrada, sobretudo do lado do Curral das Freiras. Na Boaventura, já tinha sido executada a ligação ao Lombo do Urzal e estava em pavimentação o troço até à Fajã do Baixo.

Do lado do Curral, os problemas eram maiores. A natureza geológica do terreno dificultava a execução da obra, obrigando à construção de túneis. Num dos locais tinha mesmo ocorrido um desmoronamento de terras.

Não se tratava, portanto, de uma simples promessa eleitoral. Havia trabalhos realizados e outros em curso, embora subsistissem dificuldades técnicas e financeiras que acabariam por impedir a concretização da ligação entre as duas freguesias.

A confirmação de que a estrada continuava em construção surgiu poucos meses depois. Em 24 de Julho de 1991, o DIÁRIO noticiava que tinha sido dada luzverde à continuidade dos trabalhos nas estradas Encumeada–Paul da Serra e Curral das Freiras–Boaventura. Ambas eram apresentadas como obras em execução.

Em Fevereiro de 1992, a construção da Estrada Regional 107, no Curral das Freiras, voltava a merecer esclarecimentos públicos por parte da Secretaria Regional do Equipamento Social.

Entretanto, outras soluções começaram a ganhar espaço na discussão. Em Outubro de 1993, o então presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Gregório Ornelas, considerava demasiado dispendiosa uma ligação rodoviária directa entre o Curral das Freiras e o Estreito de Câmara de Lobos, defendendo antes uma solução por teleférico.

Ou seja, também a ideia de substituir uma ligação rodoviária por transporte por cabo tem mais de três décadas, embora não se deva confundir aquele projecto com o teleférico actualmente previsto para ligar o Curral das Freiras ao Jardim da Serra.

A estrada ao Estreito não desapareceu, contudo, das propostas políticas. Em Julho de 2000, uma notícia do DIÁRIO referia que a ligação tinha integrado um programa de compromissos para Câmara de Lobos, acabando por ser adiada.

Nos anos seguintes, a construção dos túneis de acesso ao Curral das Freiras melhorou substancialmente as condições de circulação, mas não resolveu a dependência de uma única entrada e saída rodoviária.

Mais recentemente, ganhou expressão a proposta de ligação ao Jardim da Serra, que também foi objecto de compromissos políticos e de procedimentos para a realização de estudos. Até agora, porém, não se concretizou uma segunda ligação rodoviária independente, ainda que estejam a decorrer estudos técnicos

A documentação consultada no arquivo do DIÁRIO mostra, assim, que o leitor B. Sousa tem razão quanto à antiguidade da discussão. A referência a um túnel entre o Curral das Freiras e a Boaventura, publicada em Março de 1988, permite recuar mais de 38 anos. E as notícias de 1991 demonstram que houve mesmo obras associadas àquela ligação.

O comentário sobre a prioridade dada ao teleférico traduz uma apreciação das opções políticas actuais, não sendo suficiente, por si só, para estabelecer uma hierarquia efectiva de investimentos.

Quanto ao essencial da afirmação, a conclusão não deixa margem a dúvidas. Há muito mais de 20 anos que se discute e promete uma ligação rodoviária alternativa ao Curral das Freiras. Por isso, a afirmação do leitor é avaliada como verdadeira.