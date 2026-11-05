PSD assinala centenário dos Bombeiros Voluntários Madeirenses

A deputada do PSD, Joana Silva, assinalou os 100 anos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, fundados em Novembro de 1926, destacando o percurso da corporação e o contributo prestado à população ao longo de um século.

Na defesa do voto de congratulação apresentado pelo PSD, a parlamentar recordou a evolução dos meios e das valências da instituição, desde os primeiros tempos, marcados pela escassez de equipamentos, até às atuais missões de combate a incêndios, emergência pré-hospitalar e salvamento.

Joana Silva sublinhou que, apesar das mudanças, se manteve a essência da missão dos bombeiros. "A coragem de colocar a vida do outro à frente da sua própria vida", afirmou,

A deputada destacou ainda o contributo de várias gerações de homens e mulheres que serviram a corporação, bem como o apoio das respectivas famílias, considerando os Bombeiros Voluntários Madeirenses um "património de todos os madeirenses".