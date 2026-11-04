Jovem de 20 anos ferida em despiste de trotinete no Porto Santo

Uma jovem, de 20 anos, ficou ferida, esta manhã, na sequência de um despiste de trotinete, no Sítio do Farrobo de Baixo, no Porto Santo.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram accionados para a ocorrência, tendo prestado assistência à vítima, que apresentava ferimentos num dos pés.

Após os primeiros cuidados no local, a jovem foi transportada para o centro de saúde do Porto Santo.