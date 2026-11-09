Apreendidos 454 kgs de droga no Quénia em operação contra tráfico internacional

A Polícia do Quénia apreendeu 454 quilos de estupefacientes avaliados em cerca de 3.600 milhões de xelins quenianos (cerca de 24,8 milhões de euros) na costa do país, anunciaram hoje as autoridades quenianas.

A operação contra redes internacionais de tráfico de droga decorreu no condado de Kwale (sudeste), na fronteira com a Tanzânia, e permitiu a detenção de quatro suspeitos, segundo informou o Serviço Nacional de Polícia do Quénia (NPS, na sigla em inglês) num comunicado divulgado pelos meios de comunicação locais.

O NPS não especificou que tipo de estupefacientes foram apreendidos, embora se suspeite que possa tratar-se de metanfetamina.

A investigação teve início depois de as autoridades tanzanianas terem detido, no passado dia 05 de novembro, um suspeito na posse de substâncias narcóticas e de o terem posteriormente entregue à Polícia queniana no posto fronteiriço de Lunga Lunga-Horohoro, o principal ponto de passagem terrestre na região costeira entre o Quénia e a Tanzânia.

Após ser interrogado, o suspeito conduziu os investigadores até uma habitação na localidade queniana de Shirazi, no subcondado costeiro de Msambweni (sudeste), que estava relacionada com um segundo alegado membro da rede.

As investigações levaram posteriormente os agentes até à localidade de Ganja La Simba, também em Msambweni, onde revistaram outro imóvel e encontraram 454 quilos de narcóticos.

Os agentes apreenderam, além disso, dois veículos e uma mota durante a operação, enquanto os quatro suspeitos permanecem sob custódia policial e a investigação continua em curso.

"Garantiremos que o Quénia não seja nem um destino nem um centro de trânsito para drogas ilícitas", afirmou a polícia, que destacou a cooperação das autoridades da Tanzânia no combate às redes transfronteiriças de tráfico de droga.

Segundo a imprensa local, entre os detidos encontram-se dois cidadãos tanzanianos e uma mulher ugandesa, enquanto as autoridades ainda não revelaram a identidade do quarto suspeito.

A operação ocorre pouco mais de um mês depois de as autoridades quenianas terem destruído mais de uma tonelada de metanfetamina, avaliada em 8.200 milhões de xelins (cerca de 55,5 milhões de euros), que tinha sido intercetada pela Marinha em outubro de 2025, a cerca de 630 quilómetros a leste da cidade costeira de Mombaça (sudeste).

Nesse caso, foram detidos seis cidadãos iranianos, que continuam a ser julgados num tribunal de Mombaça pelo seu alegado envolvimento no tráfico de droga.