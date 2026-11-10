Mulheres Socialistas da Madeira querem medidas concretas para combater a desigualdade salarial

Na semana em que se assinala o Dia Nacional da Igualdade Salarial, as Mulheres Socialistas da Madeira (MSM) vêm a público, através de comunicado, alertar para a persistência das desigualdades remuneratórias entre mulheres e homens e defendem políticas públicas mais eficazes.

“Não podemos aceitar que, em pleno século XXI, as mulheres continuem a ser economicamente penalizadas em função do género. Na Madeira, onde os custos acrescidos da insularidade e o elevado custo de vida pesam sobre os orçamentos familiares, a desigualdade salarial representa mais um obstáculo à autonomia económica das mulheres”, afirma Cátia Vieira Pestana, presidente das MSM.

Segundo o Barómetro das Diferenças Remuneratórias entre Mulheres e Homens, divulgado em 2026, as mulheres recebem em Portugal, em média, menos 14,5% do que os homens, o equivalente a cerca de 244 euros mensais. Para a dirigente socialista, “esta desigualdade traduz-se no facto de, simbolicamente, desde ontem até ao fim do ano, as mulheres trabalharem como se não recebessem qualquer remuneração, quando comparadas com os homens, ou seja, 53 dias”.

As MSM lembram que as desigualdades se reflectem também na progressão profissional, na precariedade laboral, na distribuição das responsabilidades familiares e no valor das pensões. “Quando uma mulher recebe menos, tem menos capacidade para garantir a sua independência económica, enfrentar situações de vulnerabilidade e assegurar uma reforma digna. A desigualdade salarial de hoje transforma-se, demasiadas vezes, na pobreza de amanhã”, alerta Cátia Vieira Pestana.

Neste contexto, as MSM exigem ao Governo Regional medidas como a transparência salarial, a fiscalização, a valorização das profissões predominantemente femininas e o reforço das respostas sociais de apoio às famílias. “É urgente que o Governo Regional deixe de tratar a igualdade como uma questão secundária e assuma compromissos sérios e reais, com objectivos definidos e resultados avaliáveis”, conclui a presidente das MSM.