Escola Brazão de Castro cancela aulas do turno da noite de hoje

A Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, em São Roque, já procedeu ao cancelamento das aulas do turno da noite desta terça-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas, que ditou já a emissão de um aviso vermelho para a chuva e para o vento.

Por força dessa situação, através de uma publicação nas redes sociais, aquele estabelecimento de ensino deu conta de que não haverá aulas, hoje, entre as 19 e as 23 horas.

“Não se desloquem à escola e por precaução permaneçam em casa, evitem deslocações desnecessárias”, recomenda a escola.

O Governo Regional já agendou para as 12 horas de hoje uma conferência de imprensa, a ter lugar na sede do Serviço Regional de Protecção Civil, momento em que deverão ser conhecidas mais medidas preventivas para fazer face ao mau tempo previsto para o final do dia de hoje e o início do dia de amanhã.