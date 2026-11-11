Madeira em alerta máximo. Este é o grande destaque da edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira já disponível de forma gratuita, a título excepcional. Depressão Charles obrigou ao encerramento de escolas e cancelamento de consultas.

Protecção Civil alerta para o risco de derrocadas devido aos solos encharcados e foram preparadas respostas de acolhimento para sem-abrigo e apoio a famílias vulneráveis.

Empresa de Electricidade estima conseguir recuperar de um apagão geral em menos de uma hora. Recurso ao teletrabalho depende dos patrões. Tudo para ler nesta edição.

Fundo do Fisco encaixou 50 milhões. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Durante 17 anos, a estrutura criada para financiar suplementos de produtividade pagou também 755 mil euros aos órgãos de administração e fiscalização. Nunca concretizou obras sociais e a Autoridade Tributária não apresentou uma discriminação completa do destino das receitas.

Outros assuntos em destaque nesta edição do DIÁRIO:

Taxas dos percursos triplicam

A partir de Abril de 2027, caminhar nos Balcões, na Ponta de São Lourenço e no Caldeirão Verde passa a custar 15 euros aos não residentes. Já Sérgio Gonçalves critica falta de financiamento na estratégia europeia para o turismo.

Segurança Social tenta cobrar dívidas

Calotes em execução incluem contribuições não entregues e prestações indevidas. Presidente do instituto afasta desvios financeiros.

Sotaque que conquista as redes

Com humor e expressões tipicamente madeirenses, ‘O Perestrelo’ faz matar saudades da terra a quem vive longe.