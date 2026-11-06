Jaime Moniz promove encontro de alunos falantes de outras línguas

A Escola Secundária Jaime Moniz promove, no próximo dia 9 de Novembro (segunda-feira), pelas 13h15, no Auditório Edmundo Tavares (piso 3), o III Encontro para Alunos Falantes de Outras Línguas, no âmbito do projecto de Assistência Tutorial a estes alunos.

De acordo com uma nota de imprensa, "a iniciativa contará com a presença de um elemento do Conselho Executivo, de um representante do Serviço de Psicologia e Orientação, da coordenadora de Português Língua Não Materna, Fátima Matos, dos professores responsáveis pelos três níveis de proficiência linguística desta disciplina e dos coordenadores do projecto Raízes do Mundo".

"O encontro pretende dar a conhecer os alunos de diferentes nacionalidades que integram a comunidade escolar, esclarecer dúvidas e orientar os seus percursos escolares. Será também uma oportunidade para apresentar os serviços e clubes disponíveis e dar a conhecer a cultura da escola, algumas das suas datas e referências mais significativas e um pouco da sua história. Pretende-se, assim, ajudar os alunos a conhecer melhor a instituição que os acolhe e a participar na vida escolar", refere a mesma informação.

Em destaque estarão "os testemunhos de alunos de diferentes nacionalidades, que partilharão experiências, desafios e descobertas associados à chegada a um novo país e à integração numa nova escola", expressa a mesma nota, vincando que "as suas vozes permitirão conhecer melhor os percursos de quem aprende uma nova língua enquanto constrói relações e procura o seu lugar numa realidade diferente".

A partilha terá como ponto de partida «A mala que ninguém vê…», «Palavras que contam histórias», «Pequenos gestos, grandes mudanças» e «Uma escola com espaço para o mundo». "Estas propostas convidam à reflexão sobre as memórias e emoções que cada aluno transporta, o valor da língua na expressão da identidade, a importância dos gestos de acolhimento e o papel da escola como espaço de encontro e pertença", realça-se.

Sob a ideia «Uma escola, um espaço para o mundo», esta terceira edição procura reforçar os laços entre alunos e professores e valorizar a diversidade linguística e cultural da Jaime Moniz, contribuindo para uma comunidade onde cada aluno se sinta reconhecido, acompanhado e parte da escola.

Este evento é organizado pelo Projeto Assistência Tutorial, de Carla Martins, em articulação com a Coordenação de Português Língua Não Materna.