Jaime Filipe Ramos acusa PS de ter responsabilidades na crise da habitação

Jaime Filipe Ramos, deputado do PSD, acusou o Partido Socialista de ter responsabilidades na crise da habitação, considerando contraditório que os socialistas apresentem soluções depois de quase uma década de governação nacional sem resolver o problema.

O social-democrata defendeu que a resposta passa pelo aumento da oferta de casas e destacou o investimento previsto nos últimos Orçamentos Regionais, garantindo que o Governo pretende manter e reforçar esse esforço. Referiu ainda as restrições introduzidas no alojamento local como uma medida destinada a melhorar a oferta de habitação permanente, cuja eficácia deverá ser avaliada.

Jaime Filipe Ramos contestou, por outro lado, propostas que possam conduzir à ocupação de propriedade privada, alertando para o risco de criar instabilidade junto dos proprietários e investidores. Defendeu que o direito à habitação não significa que as casas devam ser gratuitas e considerou que os cidadãos procuram sobretudo um mercado mais justo e com preços acessíveis.

O deputado criticou também a intervenção socialista no debate, acusando o PS de procurar afastar responsabilidades pelo agravamento dos preços das casas e de apresentar propostas sem resultados que as sustentem.