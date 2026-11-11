Agitação marítima desvia três navios de cruzeiro do porto do Funchal

A passagem da depressão Charles pelo arquipélago da Madeira, com o agravamento da agitação marítima e a intensificação do vento, levou ao cancelamento das escalas de três navios de cruzeiro previstas para o porto do Funchal. O Le Dumont-d'Urville, o Iona e o Vasco da Gama acabaram por alterar os respectivos itinerários e rumar às ilhas Canárias.

Entre os navios afectados está o Le Dumont-d'Urville, proveniente de Casablanca e que tinha como destino seguinte Tenerife. Trata-se de um navio de cruzeiro de expedição de luxo, operado pela companhia francesa 'Ponant', construído em 2019 e integrado na classe 'Ponant Explorers'.

Com 131 metros de comprimento e capacidade para 184 passageiros, distribuídos por 92 camarotes e suítes, o navio distingue-se pelas características vocacionadas para viagens de exploração e destinos menos acessíveis. Entre as suas particularidades está o Blue Eye, um salão multissensorial subaquático equipado com janelas de observação e microfones que permitem captar os sons da vida marinha.

Também o Iona, que tinha regresso previsto ao Funchal, teve de abortar a escala na capital madeirense, seguindo agora com destino a Tenerife. O gigante da P&O tem 344 metros de comprimento e 19 decks navega com capacidade para cerca de 5.200 passageiros e 1.800 tripulantes.

A terceira escala cancelada foi a do Vasco da Gama, navio de cruzeiro de bandeira portuguesa, registado no Registo Internacional de Navios da Madeira e operado pela Nicko Cruises, empresa do grupo Mystic Invest. Construído em 1993, tem 219 metros de comprimento e capacidade para mais de mil passageiros. O navio já se encontra amarrado no porto de Las Palmas, na Gran Canária.

Os cancelamentos surgem na sequência das condições meteorológicas adversas previstas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que antecipou um agravamento significativo do estado do tempo entre o final do dia de terça-feira e a manhã desta quarta-feira.

A previsão apontava para chuva persistente e por vezes forte, com acumulados superiores a 100 milímetros em 12 horas em alguns locais, sobretudo nas regiões montanhosas. O vento de sudoeste poderia atingir rajadas até 100 km/h, chegando aos 140 km/h nas terras altas.

No mar, o agravamento da agitação marítima, com ondas de sudoeste entre quatro e cinco metros na costa sul da ilha da Madeira, condicionou igualmente a operação portuária e as condições de segurança para a entrada e permanência de navios de cruzeiro no porto do Funchal.

As costas Norte e Sul da Madeira, bem como o Porto Santo estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima pelo menos até às 21 horas desta quarta-feira.

Costas Norte e Sul da Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo devido à agitação marítima As costas Norte e Sul da Madeira, bem como o Porto Santo estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima. O aviso é válido esta quarta-feira, 11 de Novembro, entre as 12h17 e as 21h00.

A alteração dos itinerários dos três paquetes representa, assim, mais um impacto da passagem da depressão Charles na actividade marítima e turística da Região.