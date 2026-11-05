Washington e Denver votaram pela proibição do 'foie gras'

Além de escolherem representantes no Congresso, os norte-americanos votaram também na terça-feira dezenas de propostas locais, algumas peculiares, como a proibição da venda de 'foie gras' ou a escolha de uma espingarda do século XIX como símbolo.

Estas consultas, conhecidas como iniciativas ou medidas eleitorais, permitem aos cidadãos manifestarem-se diretamente sobre assuntos públicos, sem deixar a decisão exclusivamente nas mãos dos seus representantes.

Entre as propostas que mais chamaram a atenção nesta eleição estão as de Washington e Denver, que aprovaram a proibição da comercialização do 'foie gras', um produto gastronómico feito a partir do fígado de patos e gansos submetidos a alimentação forçada para promover o seu engorde.

A proposta na capital norte-americana, conhecida como "Iniciativa 86", recebeu o apoio de 73,3% dos eleitores. Já em Denver, no Colorado, uma medida semelhante foi aprovada com 66,55% dos votos.

A iniciativa de Washington, promovida por grupos de defesa dos animais, proíbe tanto a alimentação forçada das aves como a venda e distribuição de produtos derivados desta prática.

Restaurantes e talhos manifestaram a sua oposição à proibição, que prevê coimas entre 1.000 e 5.000 dólares para os estabelecimentos que a não cumpram, além da possibilidade de cassação da licença comercial em casos de reincidência.

Segundo os meios de comunicação social norte-americanos citados na quarta-feira pela agência Efe, a medida deverá entrar em vigor em 01 de julho de 2027.

A Califórnia promulgou uma proibição semelhante em 2012, embora medias como o Los Angeles Times tenham noticiado que o produto continua disponível em algumas lojas.

Outra votação bastante invulgar ocorreu no Idaho, onde os eleitores escolheram, entre seis armas históricas, um símbolo oficial para o estado.

A espingarda Winchester Model 1873, conhecida como "a arma que conquistou o Oeste", obteve 31,1% dos votos, à frente da Winchester Model 1894, que recebeu 25,3%, de acordo com a contagem provisória.

A consulta não tinha caráter vinculativo e, por isso, a definição final da arma oficial ainda terá de passar pelo Congresso estadual.

No Novo México, os eleitores aprovaram uma reforma constitucional, com 63,42% dos votos, para estabelecer um salário para os membros do Congresso estadual, que até então não recebiam uma remuneração fixa.

A remuneração estará ligada à mediana do rendimento familiar do Estado.

Por fim, em Houston, no Texas, os eleitores também se manifestaram sobre uma alteração municipal para reduzir a prioridade policial na perseguição a determinados crimes relacionados com a posse de canábis, e para proibir mandados de busca que permitem aos agentes entrar numa residência sem bater previamente à porta.