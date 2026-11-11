JPP propõe voto de louvor à Protecção Civil, bombeiros e autarcas

O Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) propõe à Assembleia Legislativa da Madeira a aprovação de um voto de louvor aos serviços de Protecção Civil, bombeiros, autarcas e comunidade pelo trabalho desenvolvido durante a passagem da depressão Charles pela Madeira e Porto Santo, nos dias 10 e 11 de Novembro.

O maior partido da oposição pretende reconhecer o empenho dos profissionais e voluntários envolvidos nas operações de prevenção, socorro e apoio às populações, é referido num comunicado, onde é destacada a importância da articulação entre os serviços regionais, municipais e as comunidades locais.

O secretário-geral e líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, considera que este reconhecimento deve ser acompanhado de investimento contínuo na prevenção, formação e capacidade de resposta a situações de emergência. O dirigente destaca ainda o papel dos autarcas, trabalhadores municipais, entidades públicas e privadas e cidadãos que colaboraram nas operações.