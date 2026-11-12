Dezenas de milhares em manifestações em Espanha em dia de greve geral pela habitação

Dezenas de milhares de pessoas juntaram-se a manifestações realizadas hoje em várias cidades de Espanha, em dia de greve geral convocada pelas centrais sindicais do país para reivindicar "habitação e salários dignos".

As manifestações foram convocadas para mais de 50 cidades espanholas e nas duas maiores, Madrid e Barcelona, estiveram 120 mil e 55.000 pessoas, respetivamente, segundo as forças de segurança e autoridades locais.

Já a associação Sindicato de Inquilinas, que convocou as manifestações com as centrais sindicais, disse que na marcha de Madrid estiveram 400 mil pessoas.

Em cidades do sul de Espanha as manifestações foram canceladas pelos sindicatos por causa do mau tempo provocado pela depressão Charles, mas ainda assim milhares de pessoas saíram à rua ao final da tarde para participar em protestos em Sevilha, Málaga, Granada, Almería ou Jaén, segundo a polícia.

Em Madrid, a manifestação decorreu também sob chuva e percorreu avenidas centrais da capital espanhola, entre a rotunda de Atocha e a Praça de Espanha.

A manifestação foi encabeçada pela associação Sindicato de Inquilinas, que tem mobilizado milhares de pessoas em protestos por causa da habitação desde finais de setembro, na sequência do despejo de Maricarmen Abascal, um mulher de 87 anos que morreu no hospital dias depois de ter sido obrigada a abandonar a casa onde viveu mais de 70 anos, no centro de Madrid.

O Sindicato de Inquilinas sublinhou hoje que a greve geral e as manifestações são "contra todos os governos", do central aos locais e regionais, sejam de esquerda ou de direita, porque, nas palavras de uma porta-voz da associação, Valeria Racu, "são culpados de ter protegido o rentismo" em Espanha.

A associação encabeçou a manifestação de Madrid com uma faixa com a mensagem: "11N. Greve geral. Habitação, salários, serviços públicos, pensões. Contra o patronato, o rentismo e os seus governos".

As manifestações foram o culminar da greve geral pela habitação que decorreu hoje em Espanha, a primeira no país em 14 anos.

Segundo os sindicatos, a greve teve uma adesão de entre 40% e 84%, conforme as regiões, foi um "êxito" e superou as expectativas.

Já a Confederação Espanhola de Organizações Empresariais (CEOE) garantiu que a adesão global foi de 5% e afirmou que foi "uma greve de mínimos históricos" e "um fracasso".

Entre os impactos mais visíveis da greve esteve a suspensão dos transportes públicos na Catalunha ou o cancelamento de 24% dos comboios de alta velocidade da empresa pública Renfe e de pelo menos 289 voos em todo o país.

A televisão pública autonómica da Andaluzia está sem emissão por causa da greve, que também parou a atividade em estaleiros e outras fábricas da Galiza ou perturbou o funcionamento em portos do Mediterrâneo.

Ao início da manhã, concentrações e manifestações cortaram dezenas de estradas de acesso a várias cidades, incluindo as duas maiores do país, Madrid e Barcelona.

Pelo menos 52 pessoas foram detidas em todo o país por incidentes e confrontos com a polícia em piquetes de greve e manifestações até às 17:00 locais, segundo dados do Ministério da Administração Interna (MAI).

O MAI disse que as forças de segurança registaram mais de 700 ocorrências associadas à greve geral até à mesma hora.

Os sindicatos tinham previsto manifestações "muito muito massivas" e "muito transversais" em todo o país para o final da tarde porque as reivindicações desta greve ("habitação e salários dignos") são "muito sentidas e partilhadas pela maioria social".

Esta foi a primeira greve geral convocada em 14 anos em Espanha e decorreu em plena pré-campanha das eleições legislativas antecipadas de 29 de novembro.

A greve foi convocada já depois de terem sido anunciadas as eleições nacionais antecipadas pelo primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, e as próprias centrais sindicais qualificam-na como "atípica".

A convocatória da greve e das manifestações pelas duas grandes centrais sindicais espanholas (CCOO e UGT) respondeu a um apelo das associações reunidas na Confederação de Sindicatos de Inquilinas, que defendem o direito à habitação.

Partidos da oposição de direita e as associações empresariais criticaram a convocatória da greve em período eleitoral, que consideraram ter uma "clara componente política" e parecer ter mais como alvo a oposição do que o Governo em funções de esquerda.

O Governo nacional, de esquerda, defendeu o direito à greve e os ministros tiveram hoje uma agenda vazia.