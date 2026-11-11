Troço da estrada entre Machico e o Caniçal cedeu junto ao túnel do Furado

A chuva intensa provocada pela passagem da depressão Charles levou à cedência de um troço da Estrada Regional 214, antiga ligação entre Machico e o Caniçal, logo após o túnel do Furado.

Esta é mais uma das ocorrências registadas no concelho de Machico, onde a chuva intensa deixou a baixa da cidade inundada, obrigou ao corte da Estrada dos Maroços, devido a uma derrocada, e provocou falhas de electricidade na sequência da queda de um cabo de alta tensão.

De acordo com um balanço da Protecção Civil citado pela Lusa, até às 13h10 tinham sido registadas 32 ocorrências no concelho de Machico, num total de 285 na Região.

Vários comerciantes enfrentam prejuízos após inundações em Machico Vários estabelecimentos comerciais situados na Rua da Estacada, em Machico, foram afectados pelas inundações provocadas pela passagem da depressão Charles.

Igreja Matriz de Machico inundada A Igreja Matriz, um dos monumentos históricos da Madeira, foi uma das infra-estruturas afectadas pela inundação da baixa de Machico.