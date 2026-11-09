Sindicato repudia agressões e ameaças a jornalistas no Rossio

O Sindicato dos Jornalistas manifesta solidariedade com a repórter de imagem que foi empurrada e ameaçada sucessivas vezes enquanto acompanhava os protestos que acontecem há várias semanas na Praça do Rossio, em Lisboa. O SJ considera que tais comportamentos são absolutamente inaceitáveis e volta a sublinhar que todos os jornalistas devem trabalhar em condições de segurança.

Após contacto da Direcção do SJ, a jornalista em causa explicou que foi empurrada diversas vezes por um homem de rosto tapado e posteriormente foi ameaçada por outras pessoas presentes no local. Felizmente, e apesar dos confrontos físicos, não apresenta qualquer ferimento. Descreve ainda que acabou por ser insultada em diversas ocasiões, e explica que o mesmo aconteceu com o jornalista que a acompanhava no local, e que foi também vítima de algumas ameaças e insultos. Refere ainda que foi impedida de circular livremente em algumas zonas da Praça do Rossio, algo que o SJ considera também injustificado, porque o protesto, em espaço público, não pode condicionar o acompanhamento jornalístico do que está a acontecer na via pública.

Perante estas situações, o Sindicato volta a apelar à serenidade e ao respeito pelo trabalho dos órgãos de comunicação social. Os jornalistas são trabalhadores que devem ser respeitados e protegidos. É inaceitável qualquer tipo de violência física, verbal, intimidações ou tentativas de condicionar os profissionais dos diversos meios de comunicação no exercício da sua função de informar e ser informados.

O SJ recorda que existe um canal de denúncias para reportar estes e outros ataques a jornalistas. Está disponível neste link. As agressões a jornalistas são crime público, sem necessidade de queixa para haver investigação, mas, ainda assim, o SJ vai estar atento ao desenrolar do processo.