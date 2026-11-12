Quase 1/3 da população do Rio de Janeiro vive em áreas do crime organizado

Mais de cinco milhões de pessoas, 32,2% da população do estado brasileiro do Rio de Janeiro, vivem em territórios em que atuam grupos criminosos, entre facções e milícias, segundo um levantamento inédito divulgado pelo Governo estadual.

Os dados, referentes a 2025, foram apresentados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) numa nota técnica, na qual se identificaram 1.530 territórios sujeitos à atuação de organizações criminosas em diferentes regiões do estado do sudeste brasileiro.

Este é o primeiro levantamento deste tipo divulgado publicamente pelo governo do Rio de Janeiro, embora o trabalho de mapeamento tenha começado em 2016, em parceria com as polícias Militar e Civil.

O estudo identificou que o Comando Vermelho (CV) é o grupo com maior presença territorial, atuando em 779 áreas, correspondentes a 50,9% dos territórios mapeados, onde vivem quase três milhões de pessoas, ou 18,7% da população estadual.

As milícias aparecem em segundo lugar, com presença em 300 territórios, onde vivem 917.105 pessoas, enquanto o Terceiro Comando Puro (TCP) atua em 274 áreas, que concentram 914.859 residentes.

A fação Amigos dos Amigos (ADA) foi identificada em 91 territórios, com 221.703 moradores, enquanto em 86 áreas, com 126.274 habitantes, informou o ISP, não foi possível determinar qual o grupo criminoso que tinha uma atividade predominante.

No levantamento também se indica que os territórios com presença de grupos criminosos ocupam uma área de aproximadamente 614 quilómetros quadrados, o equivalente a 1,4% da extensão territorial do estado.

Para identificar essas áreas, o ISP considerou elementos como barricadas, circulação de homens armados, disparos de armas de fogo, atividades criminosas e restrições à circulação de agentes do Estado.

A metodologia também teve em conta disputas entre grupos rivais e confrontos com forças policiais durante operações, patrulhamentos e investigações dos agentes de segurança pública.

A estimativa da população residente foi feita através do cruzamento dos territórios identificados com dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPS informou que o trabalho foi realizado em três grandes etapas, em 2016, 2019 e 2025, com participação das polícias Militar e Civil e, em diferentes fases, colaboração do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Na última atualização, o número de territórios identificados passou de 868, em 2019, para 1.530, em 2025, um aumento de 76,3%.

O ISP ressalva, contudo, que o crescimento não significa necessariamente que os grupos criminosos tenham expandido a sua presença para novas áreas, uma vez que o levantamento de 2025 incorporou mais fontes de informação e aperfeiçoou os procedimentos de identificação.

Segundo a nota técnica, os resultados anteriores não permitem estabelecer uma comparação direta com os dados mais recentes, já que parte dos territórios agora identificados poderá já estar sob atuação criminosa nos levantamentos anteriores, sem ter sido então mapeada.