Ataques híbridos a supermercados e bancos de sangue devem servir de "alerta"

A vice-presidente da Comissão Europeia responsável pela Segurança, Henna Virkkunen, defendeu ontem que os recentes ciberataques à refrigeração de supermercados e bancos de sangue "devem servir de alerta" para a Europa proteger infraestruturas essenciais de "riscos inaceitáveis".

Num debate sobre ameaças híbridas ontem realizado no Parlamento Europeu, Virkkunen sublinhou que o custo destes ataques híbridos foi "não só financeiro como também social".

"Embora os ataques não tenham tido um impacto significativo na segurança alimentar ou na saúde pública, devem servir de alerta para todos: a Europa não se pode dar ao luxo de ter dependências ou fragilidades estratégicas que exponham a nossa infraestrutura crítica a riscos inaceitáveis", afirmou Virkkunen.

A vice-presidente do executivo comunitário insistiu na importância de impedir "riscos de ingerência estrangeira, espionagem ou interrupção" nas cadeias de abastecimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC) mais essenciais e apontou em especial infraestruturas como as redes 5G, cada vez mais presentes em funções como a conectividade ultrarrápida, a transmissão de dados ou a deteção de drones.

"Precisamos de uma abordagem firme, pragmática e proporcional para reduzir os riscos nas nossas cadeias de abastecimento essenciais de TIC, e devemos agir agora para reduzir os riscos nas nossas redes 5G. Acabou-se o tempo para hesitações. Temos de ser muito mais decididos e ambiciosos, inclusive a estabelecer prazos claros para a eliminação gradual dos fornecedores de alto risco", sustentou a responsável.

A comissária finlandesa salientou que, caso não seja possível eliminar os fornecedores de alto risco das redes 5G, essas dependências acabarão por ser transferidas para o futuro da conectividade, com o 6G.

"A ciber-resistência não consiste apenas em impedir ataques, mas em garantir que as nossas sociedades, economias e capacidades defensivas podem continuar a funcionar durante uma crise. O risco de disrupção das infraestruturas críticas da União Europeia (UE) por parte de atores estrangeiros é real", advertiu.

Virkkunen indicou que a UE já tem diretivas que "poderiam ter evitado" alguns destes incidentes, se estivessem a ser totalmente aplicadas, e referiu que dispositivos como os refrigeradores industriais recentemente afetados "estão desnecessariamente expostos à Internet ou configurados com 'software' antigo ou palavras-passe fracas".