Élia Ascensão agradece "trabalho e dedicação" de quem esteve na linha da frente

A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, manifestou publicamente o seu agradecimento a todos os profissionais e entidades que estiveram mobilizados durante a passagem da depressão Charles pela Madeira, e destacou o "empenho, a dedicação e o sentido de responsabilidade" demonstrados na resposta às ocorrências registadas no concelho.

Homens e mulheres que garantiram a segurança de pessoas e bens, numa jornada de entrega, profissionalismo e responsabilidade. Élia Asccensão, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

Entre os agradecimentos, Élia Ascensão destacou o Serviço Municipal de Protecção Civil, coordenado por Renato Baptista, e os Sapadores de Santa Cruz, comandados por Leonardo Pereira, "que, mais uma vez, estiveram ao lado da população nos momentos mais difíceis".

O reconhecimento estendeu-se também aos serviços municipais, nomeadamente a Divisão de Obras Públicas, a Divisão de Ambiente, a Divisão de Águas e Saneamento, a Subunidade de Educação, a Divisão de Desenvolvimento Económico e Cultural, a Divisão de Sistemas de Informação, a Divisão de Coesão Social, o Aprovisionamento, a Divisão de Urbanismo e Planeamento e o Serviço Municipal de Veterinária.

Foi um exemplo de serviço público, de dedicação ao próximo, de solidariedade e do cumprimento do dever por parte dos que exercem funções públicas. Élia Ascensão, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

A presidente da autarquia agradeceu ainda a colaboração do SANAS Madeira, dos presidentes das juntas de freguesia e respectivas equipas, assim como dos voluntários e agentes económicos que disponibilizaram meios para apoiar as operações.