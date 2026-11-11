Supermercado Continente na Meia Légua afectado por derrocadas
O estacionamento do supermercado Continente na Meia Légua, no concelho da Ribeira Brava, amanheceu repleto de pedras de pequeno porte, devido a derrocadas ocorridas na encosta sobranceira.
De acordo com um vídeo, a quantidade de água que cai da encosta, numa queda de água que pontualmente acaba por dar conta da sua existência, estará também a afectar a passagem na ponte para a pequena localidade do outro lado da ribeira, onde também se situam serviços camarários.