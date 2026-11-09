Prioridades do Governo Regional, que nos devem fazer reflectir!

1. O envelhecimento demográfico é uma realidade que exige respostas concretas e adequadas às necessidades dos nossos idosos. Ultimamente temos vindo a assistir à apresentação de “respostas floreadas”, por parte da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRITJ), como forma de esconder os erros graves na gestão dos dinheiros do PRR no domínio da construção e reabilitação de lares e unidades de cuidados continuados. Perderam-se vários milhões de euros destinados à construção ou reabilitação destas unidades e utilizou-se esse dinheiro em setores que não eram prioridade para a Região. Ou seja, ignorou-se as reais necessidades das pessoas idosas e as suas famílias!

Fruto destas opções governativas, temos idosos a dormir em corredores nos hospitais! É desumano ir ao hospital dos marmeleiros e ver idosos a dormir nos corredores! Tal como é chocante termos pessoas nos corredores do hospital Dr. Nélio Mendonça à espera de internamento, porque as camas estão ocupadas com doentes em situação de alta clínica e não têm para onde ir. E as prometidas obras de construção de novos lares e unidades de cuidados continuados? Para quando a transformação da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de São Jorge, numa estrutura residencial para idosos? Uma promessa desde julho de 2021, mas nunca concretizada! “Esfumou-se” o dinheiro do PRR destinado a esta obra e, tal como nos tem habituado o PSD e CDS, nada foi feito!

2. Outras obras que merecem alguns considerandos, estão localizadas no Porto Santo: a construção da nova Unidade de Saúde e a construção do segundo campo de golfe do Porto Santo. Em relação à primeira, segundo o presidente do Governo Regional, deverá estar concluída no Verão de 2028. Está em andamento a segunda fase, orçada em 29 milhões de euros e o custo total da obra andará pelos 35,5 milhões de euros, quando o valor total, inicialmente, era de 18 milhões de euros. Entre 2023 e 2026, o valor da obra praticamente duplicou! Isto é que são contas!...

No que diz respeito ao segundo campo de golfe do Porto Santo, a primeira fase, que já está em andamento, terá um valor de cerca de 10 milhões de euros, mais IVA, quando em outubro de 2025, este era um investimento com valor base de 6,1 milhões de euros, acrescido o IVA. A estes valores acrescem os 25 milhões de euros gastos no atual campo de golfe do Porto Santo. Tudo somado e a incluir os valores que serão gastos até ao final da obra, o valor total destinado a infraestruturas para o golfe no Porto Santo é superior ao valor gasto para as infraestruturas na área da Saúde! Ou seja, o Governo Regional consegue gastar mais para o golfe do que para a Saúde, no Porto Santo.

Estes são dois exemplos de prática governativa que dizem muito sobre as prioridades deste Governo Regional PSD e CDS.