PSD apresenta voto de louvor aos agentes de protecção civil pela resposta ao mau tempo

O Grupo Parlamentar do PSD hoje entregou na Assembleia Legislativa da Madeira um voto de louvor ao Serviço Regional de Protecção Civil, às Câmaras Municipais e a todos os agentes envolvidos na resposta à tempestade Charles, reconhecendo o empenho demonstrado na protecção das populações da Madeira e do Porto Santo.

Os deputados social-democratas destacam o trabalho preventivo das autoridades perante as previsões meteorológicas que colocaram a Região sob aviso vermelho, sublinhando a importância da antecipação dos riscos e da mobilização de meios.

O PSD enaltece ainda a coragem dos profissionais e voluntários que permaneceram no terreno nas horas de maior adversidade, muitas vezes arriscando a própria integridade física, bem como o papel das Câmaras Municipais, cuja proximidade às comunidades foi essencial na resposta às ocorrências.

O voto dirige também uma palavra de gratidão às populações, pelo comportamento responsável e pelo espírito de solidariedade, que, segundo o partido, constituem um testemunho exemplar da união da sociedade madeirense.