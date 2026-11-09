Itália insta UE e G7 a organizarem-se face a "guerra híbrida"

O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano atribuiu hoje os ataques híbridos contra Itália a 'hackers' pró-russos e instou a União Europeia e o G7 a reagir face à "guerra híbrida" conduzida contra os países parceiros.

"Os ataques híbridos dirigidos contra a Itália são, sem dúvida, obra de 'hackers' pró-russos. Não sabemos se o próprio governo está por trás deles", afirmou o também vice-primeiro-ministro italiano, Antonio Tajani, quando questionado sobre o facto de França ter acusado hoje o Irão de ser responsável pelos ciberataques contra os seus supermercados, numa reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros das sete maiores economias mundiais (G7).

Tajani também instou o G7 e a União Europeia (UE) a "reagir, organizar-se e reforçar a coordenação" entre os parceiros face à "guerra híbrida" e aos recentes ataques cibernéticos.

"Para nós, é importante estarmos unidos e darmos uma resposta firme a quem quer que procure provocar o caos na Europa e no Ocidente neste momento", disse Tajani aos meios de comunicação social no final do primeiro dia da reunião do G7, a decorrer hoje e terça-feira na capital francesa.

As suas palavras surgem no contexto de ataques cibernéticos que afetaram os frigoríficos de supermercados europeus, falsos alarmes de bomba em aviões ou incursões para recolher dados de responsáveis políticos italianos, incluindo do próprio ministro.

"É óbvio que se trata de mensagens contra o Ocidente e contra os nossos sistemas democráticos. É preciso reagir, organizar-nos e também reforçar a nossa coordenação", adiantou.

As autoridades francesas tinham anunciado, momentos antes, que os ciberataques que afetaram cerca de 700 supermercados tinham sido efetuados pela Guarda Revolucionária da República Islâmica.

Para o ministro italiano, embora não seja possível responsabilizar diretamente Moscovo, os 'hackers' que desferiram ataques híbridos contra Itália eram pró-russos.

"Não podemos afirmar categoricamente que seja a Rússia, mas estes 'hackers' são pró-russos", disse Tajani, citado pela agência de notícias italiana Ansa.

"Veremos quem está a orquestrar os outros ataques em toda a Europa", continuou.

"O que é certo é que estes ataques estão a ocorrer simultaneamente e que existe claramente alguma coordenação", acrescentou o chefe da diplomacia italiana.

Também questionada pelo anúncio francês, a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, afirmou que a UE poderá adotar medidas contundentes contra Teerão caso se confirme a autoria nos ataques.

"Ficámos agora a saber que estes incidentes foram atribuídos ao Irão. Até agora, não tínhamos conhecimento dessa atribuição" pelas autoridades francesas, disse Kaja Kallas em declarações à imprensa em Paris, onde participa na reunião do G7.

A chefe da diplomacia europeia salientou que o Conselho dos Negócios Estrangeiros da UE, que se realizará na próxima segunda-feira, proporcionará a oportunidade de abordar o assunto e estudar uma resposta do bloco comunitário.

A França acusou formalmente a Guarda Revolucionária iraniana de estar por detrás de um ciberataque que atingiu cerca de 700 supermercados em outubro, provocando prejuízos elevados e incêndios, e anunciou sanções à escala europeia contra responsáveis iranianos.

"Graças ao trabalho notável dos serviços do Estado, estou em condições de confirmar que a responsabilidade deste ataque pertence ao Corpo dos Guardas da Revolução da República Islâmica do Irão", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noel Barrot.

Numa conferência de imprensa à margem da reunião do G7, o chefe da diplomacia francesa classificou a operação informática como "um ataque de dimensão e agressividade sem precedentes".

Barrot recordou que os ataques ocorreram nas noites de 11 e 12 de outubro, afetando aproximadamente 700 estabelecimentos comerciais e provocando danos materiais e incêndios.

Os ciberataques como os que a França sofreu, e que, dias depois, afetaram os seus bancos de sangue, atingiram também, nos dias seguintes, sistemas de refrigeração de supermercados em várias regiões da Europa Ocidental, incluindo Portugal.

Inicialmente, publicações especializadas em cibersegurança tinham apontado suspeitas a dois grupos de piratas informáticos pró-russos, NoName057(16) e Z-Pentest, anteriormente associados a outras operações contra países europeus.

O Kremlin (presidência russa) negou, em 05 de novembro, qualquer envolvimento nos ataques informáticos.