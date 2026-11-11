Polícia obrigada a intervir para afastar curiosos da frente-mar face à força das ondas

A passagem da depressão Charles pela Madeira trouxe ondas de grandes dimensões à costa, mas também um problema que é recorrente, nomeadamente a imprudência de quem se aproxima demasiado do mar para ver o ‘espectáculo’. Na frente-mar do Funchal, dezenas de curiosos ignoraram os avisos das autoridades e juntaram-se junto a vários pontos da cidade, como no Lido e na baixa da cidade, de telemóvel em punho, para registar o rebentar das ondas.

Perante o risco evidente de alguém ser atingido por uma onda ou arrastado para o mar, a Polícia foi obrigada a intervir, afastando algumas pessoas das zonas mais expostas e reforçando o apelo ao bom senso.