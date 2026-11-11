Mau tempo causou 262 ocorrências na Madeira até ao meio-dia

Os serviços de protecção civil registaram 262 ocorrências na Região até ao meio-dia desta quarta-feira, de acordo com os dados da Informação à Comunicação Social do EPE, com fonte na plataforma Preventech e reportados desde as 20 horas de ontem.

Ao todo, foram mobilizados 661 operacionais e 271 meios, valores que correspondem ao empenhamento por ocorrência e não ao número de operacionais ou meios únicos.

Os movimentos de massa e as inundações de estruturas ou superfícies foram as situações mais frequentes, com 72 e 69 ocorrências, respectivamente. Seguem-se as quedas de árvores, com 41 registos.

Há ainda a assinalar 8 desabamentos de estruturas edificadas, 5 quedas de elementos de construção, 5 desentupimentos ou tamponamentos, 7 casos de dano ou queda de redes de fornecimento e 4 quedas de estruturas temporárias ou móveis.

Funchal, Santa Cruz, Machico e Câmara de Lobos no top dos concelhos mais castigados

O concelho do Funchal concentrou o maior número de ocorrências, com 64, para as quais foram empenhados 156 bombeiros e 66 meios. Segue-se Santa Cruz, com 63 ocorrências (142 operacionais e 68 meios).

Seguem-se Câmara de Lobos e Machico, ambos com 32 ocorrências. Em Câmara de Lobos estiveram envolvidos 88 bombeiros e 31 meios, e em Machico 97 bombeiros e 33 meios.

Na Ponta do Sol foram registadas 18 ocorrências (55 bombeiros e 20 meios), na Calheta 8 (23 bombeiros e 9 meios), no Porto Santo 2 (6 bombeiros e 2 meios) e no Porto Moniz 1 (2 bombeiros e 1 meio). 16 ocorrências não têm concelho atribuído.

A passagem da depressão Charles, logo a seguir à depressão Bruna, provocou assim mais de duas centenas de ocorrências em todos os concelhos da Madeira e Porto Santo.