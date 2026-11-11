Mau tempo provocou 235 ocorrências na Madeira até às 11h00

Os serviços de proteção civil registaram 235 ocorrências na Região até às 11 horas desta quarta-feira, de acordo com os dados da Informação à Comunicação Social do EPE, com fonte na plataforma Preventech e reportados desde as 20h00 de ontem.

Ao todo, foram mobilizados 603 operacionais e 244 meios, valores que somam o empenhamento por ocorrência e não correspondem a operacionais ou meios únicos.

Os movimentos de massa e as inundações de estruturas ou superfícies foram as situações mais frequentes, com 64 ocorrências cada. Seguem-se as quedas de árvores, com 36 registos.

Há ainda a assinalar oito desabamentos de estruturas edificadas, cinco quedas de elementos de construção, cinco desentupimentos ou tamponamentos, sete casos de dano ou queda de redes de fornecimento e três quedas de estruturas temporárias ou móveis.

Funchal e Câmara de Lobos entre os mais afetados

O concelho do Funchal concentrou o maior número de ocorrências, com 54, para as quais foram empenhados 136 bombeiros e 56 meios. Seguem-se Câmara de Lobos e Machico, ambos com 32 ocorrências. Em Câmara de Lobos estiveram envolvidos 88 bombeiros e 31 meios, e em Machico 97 bombeiros e 33 meios.

Na Ponta do Sol foram registadas 17 ocorrências (53 bombeiros e 19 meios), na Calheta oito (23 bombeiros e nove meios), no Porto Santo duas (seis bombeiros e dois meios) e no Porto Moniz uma (dois bombeiros e um meio). Oito ocorrências não têm concelho atribuído.

A passagem da depressão Charles, que se seguiu à depressão Bruna, acaba por resultar numa noite com muita chuva e mais de duas centenas de ocorrências em todos os concelhos da Madeira e Porto Santo.