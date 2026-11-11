60% das ocorrências concentradas no Funchal, Santa Cruz e Machico

Seis em cada dez ocorrências provocadas pela Depressão Charles na Madeira concentraram-se nos concelhos do Funchal, Santa Cruz e Machico. O balanço foi apresentado esta quarta-feira de manhã por Richard Marques, presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, que revelou terem sido contabilizadas 210 situações desde o final do dia de terça-feira até às 9 horas.

As inundações, os movimentos de massa e as quedas de árvores foram os tipos de ocorrências registadas durante a passagem do fenómeno meteorológico pela Região. Segundo Richard Marques, apesar da concentração de situações naqueles três municípios, todos os concelhos registaram pontualmente ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas.

O responsável destacou que a resposta foi assegurada essencialmente ao nível municipal, não tendo sido necessário proceder à transferência de meios entre municípios. Ainda assim, o Comando Regional mobilizou pontualmente recursos da reserva regional, sobretudo para reforçar a capacidade de intervenção em Santa Cruz e Machico, os dois concelhos mais afectados pela precipitação intensa.

Uma das situações que permanecia por resolver à hora do balanço verificava-se na baixa de Machico, onde uma inundação de dimensão considerável exigia a reposição das condições de normalidade. Richard Marques ressalvou, contudo, que não estava em causa um comprometimento significativo das condições de habitabilidade nos prédios situados na zona afectada. Perante a situação, o Comando Regional atribuiu um reforço pontual de meios ao posto de comando municipal.

Também em Santa Cruz foram registadas várias ocorrências em simultâneo, situação que justificou o reforço operacional, incluindo meios da Unidade de Emergência, Protecção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana.

Santa Cruz lidera balanço de ocorrências da Protecção Civil A Proteção Civil da Madeira contabilizou 216 ocorrências até às 09h30, na sequência da situação meteorológica adversa que afecta a Região. No total, foram mobilizados 562 operacionais e 225 meios para dar resposta às situações registadas.

Entre as intervenções de maior exigência operacional esteve ainda o resgate de uma pessoa que foi arrastada pelo galgamento de uma ribeira, já durante a madrugada. A operação beneficiou da activação de um dispositivo de intervenção e busca em águas bravas, previamente planeado, que permitiu colocar meios especializados no terreno em tempo útil e concretizar o resgate.

Richard Marques considerou que a capacidade de antecipação e coordenação foi determinante para a resposta ao episódio meteorológico, destacando a instalação dos postos de comando municipais, sob responsabilidade dos respectivos presidentes de Câmara e operacionalizados pelos serviços municipais de Protecção Civil.

O responsável deixou ainda uma palavra de reconhecimento aos vários agentes envolvidos, nomeadamente os corpos de bombeiros, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, os serviços municipais de Protecção Civil, as juntas de freguesia, o SANAS, as administrações portuárias, o Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), a Brigada Helitransportada, a Autoridade Marítima Nacional e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Foi igualmente salientado o apoio psicológico de emergência, assegurado em articulação com o SESARAM, bem como a participação da UEPS da GNR no reforço da capacidade de resposta operacional.

Outra das novidades apontadas pelo presidente da Protecção Civil foi a implementação de uma nova metodologia de articulação com os órgãos de comunicação social, que permitiu disponibilizar informação em tempo real aos jornalistas, sem necessidade de contactos adicionais com os serviços.

O responsável destacou ainda que, pela primeira vez, foi possível assegurar um controlo efectivo do empenhamento dos principais agentes de protecção civil, em particular dos corpos de bombeiros, permitindo acompanhar a gestão do esforço operacional e antecipar eventuais necessidades de reforço ou redistribuição de meios.

No balanço final, Richard Marques indicou que todas as situações se encontravam resolvidas ou em fase de resolução, manifestando a expectativa de que a normalidade fosse recuperada em breve nas zonas afectadas.

Os acessos ao Funchal já foram reabertos, numa coordenação com a Polícia de Segurança Pública, o que permite também repor a normalidade de acesso à principal cidade da Região. Contudo, as autoridades alertam para a circunstância de os terrenos estarem muito saturados, pelo que, não é recomendada a ciruclação de pessoas zonas suceptível a deslizamento e derrocadas, fenómenos que são muito propícios na ilha após ciclos de forte precipitação.