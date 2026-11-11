60% das ocorrências concentradas no Funchal, Santa Cruz e Machico
Inundações, movimentos de massa e quedas de árvores foram as principais ocorrências
Baixa de Machico continuava a exigir intervenção. Já em São Roque, no Funchal, uma pessoa foi resgatada após ser arrastada pelo galgamento de uma ribeira
Seis em cada dez ocorrências provocadas pela Depressão Charles na Madeira concentraram-se nos concelhos do Funchal, Santa Cruz e Machico. O balanço foi apresentado esta quarta-feira de manhã por Richard Marques, presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, que revelou terem sido contabilizadas 210 situações desde o final do dia de terça-feira até às 9 horas.
As inundações, os movimentos de massa e as quedas de árvores foram os tipos de ocorrências registadas durante a passagem do fenómeno meteorológico pela Região. Segundo Richard Marques, apesar da concentração de situações naqueles três municípios, todos os concelhos registaram pontualmente ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas.
O responsável destacou que a resposta foi assegurada essencialmente ao nível municipal, não tendo sido necessário proceder à transferência de meios entre municípios. Ainda assim, o Comando Regional mobilizou pontualmente recursos da reserva regional, sobretudo para reforçar a capacidade de intervenção em Santa Cruz e Machico, os dois concelhos mais afectados pela precipitação intensa.
Uma das situações que permanecia por resolver à hora do balanço verificava-se na baixa de Machico, onde uma inundação de dimensão considerável exigia a reposição das condições de normalidade. Richard Marques ressalvou, contudo, que não estava em causa um comprometimento significativo das condições de habitabilidade nos prédios situados na zona afectada. Perante a situação, o Comando Regional atribuiu um reforço pontual de meios ao posto de comando municipal.
Também em Santa Cruz foram registadas várias ocorrências em simultâneo, situação que justificou o reforço operacional, incluindo meios da Unidade de Emergência, Protecção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana.
Santa Cruz lidera balanço de ocorrências da Protecção Civil
A Proteção Civil da Madeira contabilizou 216 ocorrências até às 09h30, na sequência da situação meteorológica adversa que afecta a Região. No total, foram mobilizados 562 operacionais e 225 meios para dar resposta às situações registadas.
Entre as intervenções de maior exigência operacional esteve ainda o resgate de uma pessoa que foi arrastada pelo galgamento de uma ribeira, já durante a madrugada. A operação beneficiou da activação de um dispositivo de intervenção e busca em águas bravas, previamente planeado, que permitiu colocar meios especializados no terreno em tempo útil e concretizar o resgate.
Richard Marques considerou que a capacidade de antecipação e coordenação foi determinante para a resposta ao episódio meteorológico, destacando a instalação dos postos de comando municipais, sob responsabilidade dos respectivos presidentes de Câmara e operacionalizados pelos serviços municipais de Protecção Civil.
O responsável deixou ainda uma palavra de reconhecimento aos vários agentes envolvidos, nomeadamente os corpos de bombeiros, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, os serviços municipais de Protecção Civil, as juntas de freguesia, o SANAS, as administrações portuárias, o Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), a Brigada Helitransportada, a Autoridade Marítima Nacional e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Foi igualmente salientado o apoio psicológico de emergência, assegurado em articulação com o SESARAM, bem como a participação da UEPS da GNR no reforço da capacidade de resposta operacional.
Outra das novidades apontadas pelo presidente da Protecção Civil foi a implementação de uma nova metodologia de articulação com os órgãos de comunicação social, que permitiu disponibilizar informação em tempo real aos jornalistas, sem necessidade de contactos adicionais com os serviços.
O responsável destacou ainda que, pela primeira vez, foi possível assegurar um controlo efectivo do empenhamento dos principais agentes de protecção civil, em particular dos corpos de bombeiros, permitindo acompanhar a gestão do esforço operacional e antecipar eventuais necessidades de reforço ou redistribuição de meios.
No balanço final, Richard Marques indicou que todas as situações se encontravam resolvidas ou em fase de resolução, manifestando a expectativa de que a normalidade fosse recuperada em breve nas zonas afectadas.
Os acessos ao Funchal já foram reabertos, numa coordenação com a Polícia de Segurança Pública, o que permite também repor a normalidade de acesso à principal cidade da Região. Contudo, as autoridades alertam para a circunstância de os terrenos estarem muito saturados, pelo que, não é recomendada a ciruclação de pessoas zonas suceptível a deslizamento e derrocadas, fenómenos que são muito propícios na ilha após ciclos de forte precipitação.