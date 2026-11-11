Proteção Civil regista 60 ocorrências até às 06h00 no Continente

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou hoje, até às 06:00, 60 ocorrências por causa do mau tempo, sobretudo inundações, com a Grande Lisboa e a Península de Setúbal a serem as regiões mais afetadas.

Num ponto de situação feito pelas 08:00 à agência Lusa, o comandante José Miranda, da ANEPC, disse que não havia registo vítimas, nem de danos.

A mesma fonte detalhou que entre as 00:00 e as 06:00 foram registadas 49 inundações, quatro quedas de árvores, uma queda de estruturas e quatro limpezas de via, com um total de 211 elementos envolvidos nas operações no terreno.

As regiões da Grande Lisboa, com 26 ocorrências, e Península de Setúbal, com 21, foram as mais afetadas.

Portugal continental está em situação de alerta entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, devido ao possível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.

O Governo decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.

Segundo a proteção civil, prevê-se um agravar da situação mais ao final da manhã de hoje.

Questionado sobre se houve alguma alteração na zona de entrada da depressão Charles em território continental, a mesma fonte disse estar a tentar validar a informação com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mantendo-se a informação divulgada na terça-feira de que será entre o cabo Carvoeiro e o cabo de Sines.

"Estamos a tentar validar com o IPMA, mas por enquanto ainda se mantém que será entre Lisboa e Setúbal e, provavelmente, até Faro", explicou, repetindo que não há ainda uma definição concreta do ponto de entrada.