Colisão entre dois carros complica trânsito na via rápida em Câmara de Lobos

Dois automóveis ligeiros colidiram, ao final da tarde deste domingo, quando circulavam na via rápida, no sentido Quinta Grande- Câmara de Lobos.

Aparentemente, do acidente não resultaram feridos, apenas danos materiais. No entanto, a ocorrência complicou o trânsito automóvel, chegando a formar-se uma fila com cerca de 1,5 quilómetros de extensão. Entretanto, a situação já retomou a normalidade.