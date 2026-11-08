 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Colisão entre dois carros complica trânsito na via rápida em Câmara de Lobos

Foto DR
Foto DR

Dois automóveis ligeiros colidiram, ao final da tarde deste domingo, quando circulavam na via rápida, no sentido Quinta Grande- Câmara de Lobos.

Aparentemente, do acidente não resultaram feridos, apenas danos materiais. No entanto, a ocorrência complicou o trânsito automóvel, chegando a formar-se uma fila com cerca de 1,5 quilómetros de extensão. Entretanto, a situação já retomou a normalidade.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo