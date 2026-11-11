Operação internacional contra tráfico humano e imigração ilegal termina com 262 detidos

A Polícia Judiciária (PJ) informou hoje que participou numa operação internacional coordenada pela INTERPOL contra redes de auxílio à imigração ilegal e tráfico de seres humanos nas rotas do Mediterrâneo e do Atlântico Ocidental, que terminou com 262 suspeitos detidos.

A operação, denominada Communis Maris, decorreu entre 5 e 8 de Outubro e envolveu autoridades de 16 países, contando ainda com o apoio de várias organizações internacionais, entre as quais a Europol, a Frontex, a AFRIPOL, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Gabinete das Nações Unidas para a Droga e a Criminalidade (UNODC).

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A participação portuguesa foi assegurada pela PJ, através da Unidade Nacional Contraterrorismo, que coordenou a componente operacional em território nacional e articulou a intervenção das entidades envolvidas.

A operação contou também com a colaboração da PSP e da GNR, no âmbito das respectivas competências de controlo das fronteiras aéreas, terrestres e marítimas e de fiscalização da permanência de cidadãos estrangeiros em Portugal.

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A nível internacional, os resultados incluem a identificação de 41 grupos de criminalidade organizada, o início de 434 novas investigações e a identificação de 109 potenciais vítimas de tráfico de seres humanos. Foram ainda detectados 1.715 migrantes e submetidas a controlos mais de 378 mil pessoas.

Onze detenções em Portugal

Em território nacional, a operação resultou em oito detenções relacionadas com tráfico de droga por via marítima, no âmbito do suporte logístico, e três detenções por falsificação de documentos.

As autoridades portuguesas controlaram 4.827 pessoas, monitorizaram 275 voos e realizaram 201.294 consultas às bases de dados da INTERPOL.

No terreno estiveram envolvidos 383 agentes operacionais da PJ, PSP e GNR, bem como três procuradores.

A iniciativa teve como objectivo reforçar a cooperação policial internacional e a capacidade de detecção de actividades associadas à criminalidade transnacional, através de uma intervenção coordenada das autoridades dos países participantes.