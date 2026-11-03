Governo norte-americano ameaça processar quem votar ilegalmente nas intercalares

O secretário da Segurança Interna norte-americano, Markwayne Mullin, ameaçou hoje com processos judiciais quem votar ilegalmente nas eleições intercalares, numa altura em que os Estados Unidos (EUA) escolhem a nova composição do Congresso.

"Se votares ilegalmente neste país e não tiveres direito de voto, o Departamento de Segurança Interna vai encontrar-te, perseguir-te e serás processado até às últimas consequências da lei", escreveu Mullin nas redes sociais.

O responsável pela segurança interna norte-americana defendeu que "apenas os cidadãos dos Estados Unidos devem decidir as eleições norte-americanas".

O aviso surge no dia em que os eleitores norte-americanos escolhem os 435 membros da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) e cerca de um terço dos 100 postos no Senado (câmara alta), num escrutínio que determinará o equilíbrio de poderes durante os últimos dois anos do segundo mandato presidencial de Donald Trump.

Donald Trump tem multiplicado as mensagens de apoio aos candidatos republicanos, numa tentativa de conservar as maiorias que o partido detém nas duas câmaras do Congresso.

As declarações de Mullin surgem também num contexto de controvérsia sobre as iniciativas do Governo do Presidente Donald Trump para identificar alegados eleitores sem nacionalidade norte-americana.

O Governo tem defendido a necessidade de reforçar os mecanismos de fiscalização eleitoral, alegando a existência de irregularidades, embora não tenha apresentado provas de fraude generalizada envolvendo cidadãos estrangeiros.

Nas últimas semanas, vários tribunais federais rejeitaram iniciativas da administração destinadas a impedir a contabilização de votos de pessoas identificadas como presumíveis não cidadãos norte-americanos.

Na Califórnia, o Departamento de Justiça tentou impedir a contagem de cerca de 20 mil votos por correspondência, com base em dados cuja fiabilidade foi contestada judicialmente.

Os magistrados alertaram para o risco de privar cidadãos norte-americanos do direito de voto devido a erros nas bases de dados utilizadas pelas autoridades federais.

O Governo de Trump anunciou igualmente o destacamento de mais de mil observadores eleitorais nos 50 estados, com a missão de fiscalizar o cumprimento da legislação federal.

O Departamento de Justiça garantiu que esses observadores não estarão armados nem poderão interferir na votação.

Organizações de defesa dos direitos civis e dirigentes democratas manifestaram, contudo, receios de que algumas medidas federais possam intimidar os eleitores ou comprometer a confiança no processo eleitoral.

As eleições intercalares decorrem numa altura em que Trump tem reiteradamente questionado a integridade do sistema eleitoral norte-americano.