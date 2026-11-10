ANA prevê cancelamentos de voos nos aeroportos de Lisboa, Faro e Madeira

A operação dos aeroportos de Lisboa, Faro e Madeira estará condicionada na quarta-feira, sendo expectáveis cancelamentos de voos devido ao aviso de condições meteorológicas severas, referiu hoje à Lusa fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal.

A empresa responsável pela gestão aeroportuária aconselha os passageiros com voos de e para Lisboa, Faro e Madeira agendados para quarta-feira a contactarem as respetivas companhias aéreas para confirmarem o estado dos voos antes de se deslocarem para o aeroporto.

A ANA alerta também para as limitações previstas no transporte rodoviário de acesso aos aeroportos durante amanhã.

A empresa adianta ainda que está a acompanhar a situação, em articulação com as entidades competentes, e a implementar as medidas necessárias em função da evolução das condições meteorológicas.

Portugal continental está em situação de alerta entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, devido ao possível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.

O Governo decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista "a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 quilómetros/hora e, em caso de formação do fenómeno 'sting jet' (corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical, acelerando em direção à superfície), ultrapassar os 150 quilómetros/hora".

Foram emitidos avisos meteorológicos vermelhos (o nível máximo) para o continente, para quarta-feira, e também para a Madeira, já a partir da noite de hoje. No arquipélago as escolas vão estar encerradas durante a manhã.