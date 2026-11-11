Inundações e movimentos de massa lideram ocorrências na Madeira

A depressão Charles continua a provocar estragos na Madeira, com o número de ocorrências a subir para 96, segundo o mais recente balanço do Serviço Regional de Protecção Civil.

As diversas situações registadas mobilizaram 252 operacionais e 99 meios, contabilizados por ocorrência.

Santa Cruz é, até ao momento, o concelho mais afectado, com 31 ocorrências, seguido de Machico, com 27. Os dois municípios representam cerca de 60% das situações registadas na Região, sendo também aqueles que concentraram a maior mobilização de recursos.

Caudal da ribeira preocupa em Machico Chuva intensa já provocou inundações na baixa, mas não há necessidade de realojamentos

Em Machico foram contabilizados foram empenhados 78 operacionais e 26 de meios, enquanto Santa Cruz regista 66 e 34, respectivamente.

O Funchal e Câmara de Lobos surgem a seguir, ambos com 11 ocorrências, enquanto a Ponta do Sol contabiliza oito e a Calheta três. Porto Santo, Ribeira Brava, Santana e São Vicente registam uma situação cada.

Queda de cabo de alta tensão provoca falhas de electricidade Equipas estão a trabalhar para restabelecer o fornecimento em Machico e Santa Cruz. Em Santana, os trabalhos de reposição encontram-se mais atrasados

A precipitação intensa está na origem de grande parte das intervenções, com 26 inundações de estruturas ou superfícies e 22 movimentos de massa. Foram ainda registadas 12 quedas de árvores, oito intervenções para remoção de elementos em risco de queda e seis operações de limpeza de vias e sinalização de perigo.

O balanço inclui também cinco acções de desentupimento ou tamponamento, quatro situações de danos nas redes de fornecimento eléctrico, quatro quedas de elementos de construção, três desabamentos de estruturas edificadas e uma queda de estruturas temporárias ou móveis. A Protecção Civil realizou ainda cinco acções de patrulhamento, reconhecimento e vigilância.