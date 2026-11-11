Caudal da ribeira preocupa em Machico

O caudal da Ribeira de Machico é uma das principais preocupações da autarquia, numa altura em que a chuva intensa continua a afectar o concelho. O presidente da Câmara Municipal, Hugo Marques, alerta para a possibilidade da subida da maré dificultar o escoamento da água na zona da foz, agravando o risco de inundações na baixa da cidade.

"A nossa preocupação prende-se sobretudo com o caudal da ribeira, uma vez que a subida da maré também pode dificultar o escoamento da água na foz da Ribeira de Machico", explicou o autarca, ressalvando que, para já, a situação se mantém controlada.

Em declarações à RTP-Madeira, Hugo Marques destacou a importância dos trabalhos de limpeza realizados na ribeira durante a semana passada, numa intervenção desenvolvida em parceria com o Governo Regional. Segundo o líder, os trabalhos decorreram no "momento certo" e permitiram melhorar as condições de escoamento, sobretudo na zona da foz.

O autarca revelou ainda que tem sido observada uma significativa movimentação de pedras no leito da Ribeira Grande, situação que poderia provocar constrangimentos caso não tivessem sido realizadas as intervenções de limpeza.

Entretanto, a precipitação intensa já provocou várias inundações na baixa de Machico, onde o sistema de drenagem de águas pluviais não tem conseguido dar resposta à quantidade de chuva registada.

"A quantidade de chuva que tem caído é de tal ordem que o sistema de escoamento de águas pluviais não consegue dar resposta", afirmou Hugo Marques, e acrescentou que também foi registada uma inundação numa moradia no Porto da Cruz, entretanto resolvida.

Apesar das ocorrências, o presidente da Câmara garante que não existem habitações em risco nem necessidade de realojar moradores. A maioria das situações já foi solucionada, estando ainda em resolução uma ocorrência num restaurante.