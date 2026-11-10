Sé do Funchal altera horário devido ao mau tempo

A Catedral do Funchal vai funcionar com um horário excepcional esta quarta-feira, 11 de Novembro, devido às condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Charles.

A alteração surge na sequência do agravamento do estado do tempo e da emissão de um aviso vermelho para precipitação, em vigor entre as 21h00 desta terça-feira e as 6h00 de quarta-feira, período durante o qual se prevê chuva muito forte e persistente.

Assim, foram canceladas as missas previstas para as 8h e as 8h30. A catedral abre portas às 10h, estando a celebração da missa marcada para as 11h.

O templo encerra ao meio-dia, reabrindo às 15h. A última missa do dia terá lugar às 17h30.