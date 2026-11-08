Todos os distritos do continente sob aviso amarelo devido a chuva, trovoada e vento

Os 18 distritos de Portugal continental estão a partir de hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada, vento e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Faro e Beja são os primeiros afetados, estando sob aviso amarelo entre as 15:00 de hoje e as 06:00 de segunda-feira. O aviso estende-se a partir das 18:00 aos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora e Portalegre e, a partir das 21:00, ao de Castelo Branco, vigorando igualmente até às 06:00 de segunda-feira.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra e Leiria vão estar sob aviso amarelo pelo mesmo motivo entre as 00:00 e as 06:00 de segunda-feira. No distrito de Bragança, o aviso mantém-se até às 09:00.

O IPMA alerta para condições como trovoada, precipitação localmente forte, com acumulação entre 10 e 20 milímetros numa hora, e rajadas entre 70 e 90 quilómetros por hora.

O instituto emitiu também aviso amarelo por causa do vento do quadrante sul, com rajadas até 75 quilómetros por hora, para os distritos de Lisboa, Setúbal, Leiria, Beja e Faro, entre as 18:00 de hoje e as 06:00 de segunda-feira. Os distritos de Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo devido a rajadas até 80 quilómetros por hora, em especial nas terras altas, entre as 00:00 e as 21:00 de segunda-feira.

Uma nova vaga de precipitação levou o IPMA a colocar de novo sob aviso amarelo os distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga entre as 18:00 de segunda-feira e as 12:00 de terça-feira.

Os distritos de Lisboa e Setúbal ficam sob aviso amarelo entre as 21:00 de segunda-feira e as 09:00 de terça-feira, devido a precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada.

Também entre as 21:00 de segunda-feira e as 06:00 de terça-feira, os distritos de Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco e Santarém vão estar sob aviso amarelo por causa de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

Na costa sul do distrito de Faro vigora até às 21:00 de hoje um aviso amarelo por causa da agitação marítima, com ondas de sueste com 2 metros de altura.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa ficam sob aviso amarelo entre as 18:00 de segunda-feira e as 06:00 de quarta-feira, com ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros. O mesmo aviso abrange os distritos de Setúbal, Beja e Faro entre as 21:00 de segunda-feira e as 03:00 de quarta-feira. Na costa sul do barlavento algarvio, as ondas serão de sudoeste com 4 metros.

De acordo com o IPMA, o estado do tempo em Portugal continental está a ser condicionado pela depressão Bruna, centrada a norte dos Açores, com a passagem de sucessivas ondulações frontais previstas pelo menos até sexta-feira, dia 13.