Compras fora da União Europeia tornaram-se mais caras este mês

Desde o início deste mês encontra-se em vigor, na União Europeia, uma nova taxa de manuseamento, que se aplica a produtos comprados fora da União Europeia. Deste forma, estas compras tornam-se mais caras para os consumidores europeus, numa tentativa de combater a entrada de produtos considerados “perigosos” no espaço europeu.

A taxa em questão cifra-se nos dois euros por artigo e junta-se a uma outra, que se aplica desde 1 de Julho, no valor de 3 euros, para todas as compras on-line até 150 euros. De acordo com a Euronews, esta é uma taxa temporária, uma vez que, com a entrada em vigor de um novo sistema informático em 2028, tal deverá ser revogada.

“A lógica do direito é a de garantir condições equitativas: todas as mercadorias que entram na UE devem pagar o montante devido e justificado de direitos”, afirmou um responsável da UE à Euronews, explicando que “a lógica da taxa é cobrir os custos de controlo, já que o comércio electrónico representa um custo desproporcionado para a nossa autoridade aduaneira”.

Esta taxa é cobrada directamente pelas plataformas, sendo que 75% do valor será para a União Europeia e os restantes 25% para os países.