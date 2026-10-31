Automóveis clássicos levam cor, magia e nostalgia ao Porto Santo

A beleza e o encanto dos automóveis clássicos voltaram a marcar presença no Porto Santo.

Numa iniciativa organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, 35 viaturas clássicas rumaram, este fim-de-semana, à ilha dourada, para dois dias de convívio e descoberta.

O programa contempla um vasto conjunto de iniciativas, com destaque para vários passeios pelos principais pontos turísticos do Porto Santo, proporcionando aos participantes a oportunidade de conhecer ou revisitar alguns dos locais mais emblemáticos da ilha.

Durante a estadia estão também previstas outras actividades, nomeadamente almoços e jantares de confraternização, promovendo o convívio entre os participantes e a partilha da paixão pelos automóveis antigos.

A comitiva de automóveis clássicos deverá regressar à ilha da Madeira este domingo.