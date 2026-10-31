Toyota GR Yaris 1.6 T Extreme Rally no Megamotor

Compacto, com 261 cavalos de potência e tração integral, o Toyota GR Yaris foi pensado para quem valoriza o prazer de conduzir. O Megamotor tem disponível uma unidade 1.6 T Extreme Rally, de 2022, com apenas 11 mil quilómetros.

O motor 1.6 turbo de três cilindros trabalha em conjunto com o sistema de tração integral GR-FOUR e um chassis de afinação desportiva. Além do mais, a versão Extreme Rally conta com o High Performance Pack, que inclui jantes BBS forjadas de 18 polegadas, travões de alto desempenho com pinças vermelhas e discos dianteiros redimensionados, diferenciais autoblocantes Torsen à frente e atrás e suspensão com afinação desportiva. Esta unidade está ainda equipada com downpipe HJS, escape desportivo Milltek, intercooler Wagner e jantes Tomason de 18 polegadas em preto.

Segundo a informação disponibilizada pelo stand, esta unidade teve um único proprietário, não sofreu acidentes e nunca foi utilizada em pistas de corrida. Apresenta-se em muito bom estado e dispõe de histórico completo de revisões na Toyota, com a última intervenção realizada aos 10 699 quilómetros, em 20 de Janeiro de 2026. A parte inferior da carroçaria foi selada quando o automóvel era novo.

No habitáculo, a vertente desportiva convive com bancos desportivos GR aquecidos, volante desportivo GR multifunções também aquecido e sistema multimédia com ecrã tátil, Apple CarPlay e Android Auto. Câmara de marcha-atrás, sensores de estacionamento, vidros escurecidos e faróis LED completam o conjunto.

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O Toyota GR Yaris está disponível por 47 000 euros, com possibilidade de financiamento a partir de 628,56 euros mensais, sem entrada inicial*, e garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Para conhecer esta unidade ou obter mais informações, contacte o Megamotor pelos números 291 934 107 / 913 454 545 / 913 454 540, ou visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Consulte também a oferta de veículos em www.megamotor.pt.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.