Jorge Mendes diz que já trouxe quase 3 mil milhões de euros para o futebol português

O empresário de futebol Jorge Mendes estimou que a sua empresa já trouxe para o futebol português cerca de três mil milhões de euros, defendendo que a credibilidade e as relações com os clubes são determinantes para concretizar negócios.

"A Gestifute, até à data, já trouxe para Portugal quase 3.000 milhões de euros. Se calhar o segundo agente mais importante no mundo poderá ter levado para o seu país, no máximo, 500 milhões de euros", revelou o agente, na sexta-feira, durante a conferência 'Leading the Game', na Universidade Católica, no Porto.

Jorge Mendes considerou que a dimensão alcançada pela Gestifute, empresa que criou há 30 anos, demonstra a importância das relações internacionais num mercado em que Portugal, apesar da reduzida população, consegue movimentar valores significativos.

"Vivemos num país pequeno, temos 10 milhões de habitantes, conhecemos a nossa realidade, mas, nesta indústria, o mais importante são as relações e a credibilidade", afirmou.

O empresário recordou que, no início da carreira, conhecia apenas algumas pessoas dos departamentos de prospeção dos clubes, tendo construído progressivamente uma rede de contactos através de viagens e negociações.

"Hoje em dia, a nível mundial, tenho as portas abertas em todo o lado. Conheço toda a gente, mas, para chegar a esse ponto, foi preciso muito trabalho, muito sacrifício e muitas viagens. Mas o lema é que 'nada é impossível'", sublinhou.

Como exemplo das dificuldades iniciais, contou o processo que levou o ex-médio Costinha, então na terceira divisão portuguesa, até ao Mónaco, depois de uma tentativa falhada de colocação no Valência.

Mendes explicou que o clube espanhol pretendia emprestar o médio ao Villarreal, solução que recusou, acabando por conseguir, através de contactos na prospeção, uma oportunidade no emblema monegasco.

"Pedi por favor uma oportunidade, que o deixassem ficar uma semana, mas disseram que não, que o Mónaco não ia contrarar um jogador de 23 anos da terceira divisão portiguesa. Passada uma semana, disseram para o trazer", recordou.

Segundo o empresário, bastaram três dias de treinos para Jean Tigana decidir contratar Costinha por quatro temporadas, iniciando um percurso que o levaria posteriormente ao FC Porto e às conquistas europeias de 2003 e 2004.

A necessidade de proteger os investimentos dos clubes foi outro dos princípios destacados por Mendes, que recordou o regresso de Ricardo Quaresma do Barcelona ao FC Porto.

"O FC Porto tentou comprá-lo por dois ou três milhões. Eu disse que não. Se o queriam comprar, tinham de pagar exatamente aquilo que o Barcelona tinha pago", contou, referindo que o extremo acabaria por ser transferido para o Inter Milão por cerca de 30 milhões.

O agente evocou também o atacante Pedro Neto, atualmente ao serviço do Chelsea, na transferência do Sporting de Braga para a Lázio, de Itália, quando tinha apenas alguns minutos de utilização na equipa principal, num negócio em que a crença de Mendes foi determinante.

"Custava 20 milhões de euros, era muito dinheiro para um jogador que ninguém conhecia. Mas disse ao diretor desportivo [da Lázio], para acreditar e mim e para o comprar, porque percebi que tinha talento. Depois, vendaram-no [ao Wolverhampton] por mais três milhões", partilhou

Na mesma conferência, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Reinaldo Teixeira, destacou o peso económico da modalidade, apontando um contributo de 956 milhões de euros para a economia nacional, cerca de 300 milhões em impostos e mais de 6.300 empregos diretos.

A iniciativa serviu também para apresentar o MBA Executivo em Futebol, desenvolvido pela Católica Porto School of Business and Economics e pela Liga Portugal Business School, cuja primeira edição começa em novembro.

O diretor da Católica Porto SBE, João Pinto, destacou que será o primeiro MBA executivo em futebol a iniciar-se com acreditação internacional da Associação de MBAs (AMBA), visando formar líderes capazes de conciliar desempenho desportivo, sustentabilidade financeira e visão estratégica.