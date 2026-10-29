Cristiano Ronaldo agradece o prémio de melhor Bola de Ouro de sempre: “o futebol pertence aos adeptos”

Um dia depois de ter sido distinguido, pelos adeptos, como o melhor Bola de Ouro de todos os tempos (Ballon d'Or of All Times), Cristiano Ronaldo recorreu às suas redes sociais para agradecer a distinção. "O futebol pertence aos adeptos! Obrigado a todos ao redor do mundo. A Bola de Ouro de Todos os Tempos também é vossa", escreveu o craque madeirense, numa publicação no Instagram.

A votação foi levada a cabo pelos adeptos através de votação - mediante o pagamento de um euro – no site do France Football, publicação francesa que atribui anualmente a Bola de Ouro. Cristiano Ronaldo superou Lionel Messi, que foi segundo.