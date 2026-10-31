Bom dia!

"Quero voltar"

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 31 de Outubro, revela a entrevista em que Pedro Calado quebra o silêncio, quase três anos depois da detenção.

O antigo presidente da Câmara do Funchal deseja voltar à política, apesar da oposição da família e das pessoas mais próximas. Garante que não será candidato enquanto Miguel Albuquerque se mantiver no poder e defende que o partido prepare o futuro para não repetir erros e divisões do passado.

Nessa mesma entrevista, admite que, se soubesse o que sabe hoje, não teria renunciado ao mandato e considera que a megaoperação procurou desacreditar a Madeira. Uma peça para ler nas páginas 22 a 24.

Hotel do Calhau da Lapa à venda

Num pequeno destaque fotográfico, dizemos-lhe que o empreendimento, então apresentado como um investimento de seis milhões de euros, nunca saiu do papel e está agora à venda por 3,5 milhões de euros. Esse mesmo negócio abrange o terreno e o projecto, não uma unidade hoteleira construída. Leia na página 2.

As mesmas escolas, rankings diferentes

Saiba ainda que os resultados dos exames de 2025 dão origem a classificações diferentes consoante os critérios utilizados pelos jornais.

Duas empresas concentram 61% da energia solar

As empresas 'Greenvolt' e 'Enervidi' ficam com 18 e 15 megawatts respectivamente, no concurso, promovido pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Pedregulho atingiu restaurante em São Vicente

Uma pedra de grandes dimensões desprendeu-se da montanha e atingiu um restaurante na zona marginal da Baía dos Juncos, em São Vicente.

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