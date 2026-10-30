Homem em paragem cardiorrespiratória em Santo António
Vítima sofreu doença súbita na paragem de autocarro
Um homem, com idade estimada entre os 40 e os 50 anos, sofreu uma doença súbita esta tarde, numa paragem de autocarro no Caminho de Santo António, junto às instalações da RTP Madeira.
O alerta foi dado pelas 17h15, depois de a vítima, que se encontrava sentada na paragem, ter perdido os sentidos. À chegada dos Bombeiros Sapadores do Funchal, havia indicação de uma paragem cardiorrespiratória.
Os três bombeiros mobilizados iniciaram manobras de reanimação, entretanto reforçadas pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). O homem acabou por ser transportado ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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