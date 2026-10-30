Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, sexta-feira, 30 de Outubro de 2026.

Restaurantes com falência à porta

ACIF alerta para a quebra no consumo e antecipa um 2027 “muito duro”. Com as margens das empresas cada vez mais apertadas, sector prevê novos encerramentos e avisa para o aumento dos trespasses. Empresários pedem medidas para travar a subida dos preços * SESARAM quer ganhar 420 mil euros com máquinas de comida P.4 a 6. Esta é a manchete do seu DIÁRIO desta sexta-feira.

Mas há mais para ler na edição de hoje.

Receita para ajudar

Um incêndio destruiu a cozinha onde Adriana Figueira, de 58 anos, aprendeu a fazer pão com a mãe, na Camacha. A família perdeu o seu sustento, mas encontrou uma onda de solidariedade que já mobilizou milhares de euros e renovou a esperança de recomeçar P.28 e 29

Testemunhas de Jeová mudam regras

Nova orientação permite que cada fiel decida se aceita transfusões dos quatro principais componentes sanguíneos, mas mantém a recusa de sangue total. SESARAM desconhecia a alteração P.8 a 10

TAP estatal fez “todas as trapacices”

Consultor reconhece riscos para a Madeira com a privatização, mas lembra que algumas das decisões mais prejudiciais foram tomadas quando a companhia pertencia ao Estado P.12

Campeão da Europa aos 17 anos

Guilherme Andrade conquistou o ouro no Europeu de muay thai, em Paris, na primeira internacionalização por Portugal e numa categoria acima da sua idade. O jovem atleta do Marítimo soma 27 vitórias em 29 combates e já sonha com o Mundial P.30 e 31

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.