Mais de mil manifestantes levam protesto à Câmara do Porto

As mais de mil pessoas que se juntaram hoje ao movimento pela habitação na Praça D. João I, no Porto, deslocaram-se desse local até à frente da Câmara Municipal, ocupando a rua entre os dois espaços.

Estas mais de mil pessoas responderam ao apelo à concentração pelas 19:00 na Praça D. João I e mudaram-se para a frente da Câmara do Porto.

Na praça, ladeada por forte aparato policial após hoje de manhã terem ordenado a desmontagem da acampada, tinha decorrido um concerto de Clã, seguindo-se esta marcha.

No topo da Avenida dos Aliados, a polícia tinha já cortado a passagem ao trânsito.