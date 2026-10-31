Ventura pede ao Chega que mostre maturidade perante "ameaças de bloco central"

André Ventura, presidente do Chega e candidato à reeleição, pediu hoje ao seu partido que mostre que é confiável, tem maturidade e capacidade para governar perante "ameaças de bloco central" entre PSD e PS.

André Ventura falava aos jornalistas na sede nacional do Chega, em Lisboa, depois de ter votado para as eleições diretas, em que é o único candidato à liderança, que antecedem a 7.ª Convenção do partido.

Questionado se vai fazer mudanças na direção nacional, respondeu que primeiro irá avaliar o mandato que os militantes lhe vão conferir nas eleições de hoje, acrescentando: "Eu ainda não decidi se teremos e em que extensão teremos essas mudanças e nem o podia fazer antes de ter os resultados de hoje".

"O que espero é que hoje se dê este primeiro passo de um partido que mostra a sua maturidade, que mostra maturidade com capacidade para governar. Como disse aos militantes no Conselho Nacional, a razão de me apresentar novamente a esta recandidatura é acreditar que devemos colocar o partido pronto para governar", declarou.

O presidente do Chega, que tinha ao seu lado dois candidatos de listas concorrentes em Lisboa, referiu que "há vários locais onde há mais do que uma lista" e apelou a que, "independentemente das diferenças", todos percebam que o país está a olhar para eles.

"Que todos estejam à altura de mostrarmos ao país que temos que estar prontos para governar, sobretudo agora que começamos a ter informação todos os dias de que o plano do PSD e do PS é juntarem-se para impedir que o Chega possa governar", reforçou.