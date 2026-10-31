Praia de Machico recebe Taça da Madeira de Stand Up Paddle

A praia de Machico recebe hoje a Taça da Madeira de Stand Up Paddle (SUP) 2026, com início da competição marcado para as 10h30. A prova, organizada pela Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira, em parceria com o Ludens Clube de Machico, assinala o final da temporada regional da modalidade.

Disputada no formato de sprints, a competição abrange os escalões de sub-12, sub-15, sub-18 e OPEN, tanto nos masculinos como nos femininos. Estarão em prova atletas do Clube Naval do Funchal, do Ludens Clube de Machico e do Clube Naval do Seixal.

O programa começa às 9h45, com o check-in dos participantes, seguindo-se o início das provas, às 10h30. A entrega de prémios está prevista para as 12h15, numa manhã dedicada à promoção do SUP e à competição entre os atletas da Região.

Assuntos em agenda neste sábado, 31 de Outubro

09h30 às 13 horas - Conferência 'Autonomia e Revisõ Constitucional', promovida pelo JPP, no espaço IDEIA da Assembleia Legislativa da Madeira

13 horas - I Liga 10.ª Jornada, antevisão de mitchell van der Gaag ao jogo diante do Santa Clara, no Auditório Luís Calisto - Estádio do Marítimo

11h30 - Iniciativa do PS-Madeira, com Célia Pessegueiro, na Festa da Castanha, no Curral das Freiras

12 horas - Madeira Street Arts Festival, com a actuação do Karcocha, no Cais da Cidade

15 horas - CAB - UD Oliveirense da Liga de basquetebol masculina, no pavilhão do CAB

Principais acontecimentos registados no dia 31 de outubro. Dia Mundial das Cidades, Dia Mundial da Poupança e Dia Internacional do Arroz

1411 - Portugal e Castela assinam o Tratado de Ayllón que encerra um período de guerras entre os dois reinos, bem como a crise de 1383-1385.

1517 - Martinho Lutero dá início à reforma protestante na Alemanha, afixando as teses contra os abusos de Roma, na porta da Igreja de Wittenberg.

1795 - Nasce o poeta inglês John Keats, autor de "La Belle Dame Sans Merci".

1835 - Nasce o químico alemão Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer, Adolf von Baeyer, Prémio Nobel da Química em 1905.

1838 - Nasce D. Luís, filho de D.Maria II.

1846 - Nasce o escritor italiano Edmondo De Amicis, autor de "Coração".

1857 - Nasce o escritor e psiquiatra sueco, Axel Martin Fredrik Munthe, Axel Munthe, autor de "O Livro de San Michele".

1886 - Inauguração da Ponte D. Luís, no Porto, projeto original desenvolvido por François Gustave Théophile Seyrig.

1887 - É inaugurado o novo Porto de Lisboa, por D. Luis I.

1896 - Nasce o maestro português Pedro de Freitas Branco, que dirigiu a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional, em 1928 criou a Companhia Portuguesa de Ópera Lírica.

1902 - Nasce o jornalista e poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, autor de "A Rosa do Povo" e "O Amor Natural".

1912 - Nasce o filósofo austríaco Hans Mayer, Jean Améry.

1928 -- Morre, com 80 anos, o escultor francês Paul-Albert Bartholomé.

1929 -- Morre, com 63 anos, António José de Almeida, antigo Presidente da República Portuguesa, nome-chave do movimento Republicano, fundador e diretor do jornal República.

- Morre, com 71 anos, em Alpiarça, o político português José Relvas, que proclamou a implantação da República no dia 05 de outubro de 1910 na varanda da Câmara Municipal de Lisboa.

1972 -- É descoberta, em Vila Velha de Ródão, a primeira gravura do Complexo de Arte Rupestre do Tejo.

1983 - Raul Alfonsin vence as eleições gerais na Argentina.

1984 -- Morre, com 66 anos, assassinada, a primeira-ministra indiana, Indira Priyadarshini Gandhi, Indira Gandhi. Sucede-lhe o filho Rajiv Gandhi.

1990 - A Liga Árabe transfere a sede de Tunes para o Cairo.

1991 -- O Presidente da República, Mário Soares, dá posse ao XII Governo Constitucional, o terceiro consecutivo liderado por Aníbal Cavaco Silva.

1992 -- O Papa João Paulo II decreta que uma 'trágica incompreensão reciproca' marcou o processo de Galileu (1564-1642) no século XVII, cuja revisão terminou após 12 anos determinando a sua reabilitação completa, admitindo que a Terra gira de facto em torno do sol.

1993 -- Morre, com 73 anos, o cineasta italiano Frederico Fellini, vencedor de cinco Óscares, autor de "A Doce Vida", "Armarcord", "O Navio".

1995 - O socialista António Almeida Santos, é eleito presidente da Assembleia da República.

1997 - Morrem 29 pessoas no temporal da freguesia de Ribeira Quente no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, Açores.

- João Vale e Azevedo vence as eleições para a presidência do Benfica.

1999 -- Um Boeing 767 da EgyptAir, oriundo de Nova Iorque, Estados Unidos, em direção ao Cairo, Egito, cai 30 minutos após a descolagem. Morrem 217 pessoas.

2002 - O sismo, de 5,4 pontos na escala de Richter na região de Molise (centro-leste) em Itália provoca 29 mortos, na maioria crianças de uma escola que desaba.

2003 -- A Organização das Nações Unidas (ONU) anuncia ter ordenado aos funcionários estrangeiros a retirada, provisória, de Bagdad, Iraque.

- Morre, com 116 anos, Kamato Hongo, mulher japonesa que se acreditava ser a pessoa mais velha do mundo.

2004 - O socialista Tabaré Vázquez vence as eleições Presidenciais no Uruguai.

2005 - Começa a ser emitido o Documento Único Automóvel que substitui o registo de propriedade e o livrete.

- Nasce Leonor, princesa de Espanha.

2006 - O primeiro-ministro português, José Sócrates, e o Presidente moçambicano, Armando Guebuza, assinam o acordo de transferência do capital da Hidroelétrica de Cahora Bassa, pondo fim a mais de 30 anos de negociações.

- Morre, com 88 anos, Josué Martins Romão, militante comunista, preso durante 16 anos no Tarrafal, em Cabo Verde, depois de ter participado na Revolta dos Marinheiros de setembro de 1936.

- Morre, com 90 anos, Pieter W. Botha, antigo Presidente da África do Sul durante o regime do apartheid.

- Morre, com 31 anos, Bruno Carvalho, alpinista que integrava a expedição à montanha Shisha Pangma, no Tibete.

2007- O Governo aprova uma proposta para facilitar os pedidos de reforma antecipada pelos trabalhadores da administração pública, podem solicitá-la em 2008 se tiverem 33 anos de serviço, ou 65 anos de idade e 15 de serviço.

- A Audiência Nacional espanhola condena a cerca de 40 mil anos de prisão três dos oito principais acusados dos atentados de 11 de março de 2004, que causaram 191 mortos e 1.841 feridos.

2008 - A Comissão Europeia aprova a aquisição das filiais ibéricas da Exxon Mobil pela Galp Energia, mediante a alienação de alguns ativos e participações por parte da Galp.

-- É publicado num grupo de mensagens eletrónicas um documento nomeado "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Esse misterioso arquivo é colocado por alguém chamado Satoshi Nakamoto, que fica conhecido como o criador do Bitcoin (moeda virtual). Mas até hoje sua identidade é apenas especulação.

2009 -- Morre, com 59 anos, António Sérgio, o último radialista de programas de autor, criador de Rotações, Som da Frente, Rolls Rock, A Hora do Lobo ou Viriato 25, voz da Rádio Renascença, nos anos de 1970, da Rádio Comercial e, por fim, da Radar.

- Morre, com 95 anos, Ch'ien Hsüeh-sem, Qian Xuesen, cientista chinês, pioneiro da tecnologia espacial da China.

2011 -- O primeiro-ministro grego George Papandreou, anuncia a realização de um referendo sobre o acordo a que os 17 países da zona euro chegaram para reduzir em cerca de um terço a dívida grega.

- O empresário Abdel Rahim al-Kib, natural de Tripoli, é eleito chefe do governo de transição da Líbia, durante uma reunião do Conselho Nacional de Transição, foi eleito à primeira volta ao garantir 26 de 51 votos.

- A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) formaliza o fim da operação militar na Líbia.

- Morre, com 70 anos, Florian Albert, antigo avançado húngaro distinguido com a Bola de Ouro em 1967.

2012 -- Manifestação na escadaria da Assembleia da República, em Lisboa, no dia da aprovação do Orçamento do Estado para 2013.

- UNMIT (United Nations Integrated Mission in Timor-Leste) termina atividade operacional no país.

- Morre, com 70 anos, Carlos Sousa e Brito, antigo secretário de Estado da Comunicação Social do governo de Francisco Sá Carneiro.

- Morre, com 74 anos, César Grácio, secretário-geral da Federação Portuguesa de Futebol na década de 80.

- Morre, com 84 anos, Gae Aulenti, arquiteta italiana de renome mundial.

2013 - O Conselho de Ministros aprova uma proposta de lei para que os exames nacionais nas escolas passem a ser considerados "necessidades sociais impreteríveis", na lei geral do trabalho, obrigando a decretar serviços mínimos em dias de greve.

2014 - José Manuel Durão Barroso deixa a presidência da Comissão Europeia, cargo que exerceu ao longo dos últimos 10 anos, um recorde de longevidade apenas igualado pelo francês Jacques Delors, entre 1985 e 1995.

- O Tribunal do Luxemburgo declara a falência da ESI, holding de topo do Grupo Espírito Santo, numa decisão de 27 de outubro, o que significa que a empresa do GES não consegue fazer pagamentos nem obter crédito.

2015 - Um avião russo com 224 pessoas a bordo despenha-se na península do Sinai, Egito, após descolar da localidade turística de Sharm El Sheikh. Uma ala que diz estar ligada ao Estado Islâmico no Egito reivindica no 'Twitter' ter abatido o avião.

2017 - O Tribunal Constitucional espanhol anula a declaração de independência da Catalunha aprovada pelo parlamento da região.

- O Vaticano e a Federação Luterana Mundial pedem desculpas pela violência entre cristãos ao longo de 500 anos e prometem continuar a trabalhar para resolver as suas diferenças, numa declaração conjunta.

2018 -- Morre, com 86 anos, Teodoro Petfkoff, político, jornalista, economista e ex-guerrilheiro venezuelano, que em 1971, depois de abandonar o Partido Comunista da Venezuela, fundou o Movimento Ao Socialismo.

2019 - A Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA aprova o inquérito para a destituição do Presidente, Donald Trump.

- O grupo francês PSA, fabricante da Peugeot, e a ítalo-americana Fiat Chrysler acordam uma "fusão das atividades dos dois grupos" para criar uma nova entidade com sede na Holanda.

- Morre, com 82 anos, João Monjardino, médico e investigador, um dos fundadores do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.

2020 - Após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros em Lisboa para avaliar situação da pandemia de covid-19 o primeiro-ministro, António Costa, anuncia o confinamento parcial em concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. São abrangidos 121 municípios, que a partir de 04 de novembro têm o dever cívico de recolhimento obrigatório, novos horários nos estabelecimentos, teletrabalho obrigatório e as feiras e mercados são proibidos.

- Morre, com 90 anos, o ator escocês Sean Connery, o primeiro a interpretar no cinema o papel de James Bond na saga 007.

2021 -- Morre, com 67anos, António Topa, deputado social-democrata eleito pelo distrito de Aveiro e autarca em Santa Maria da Feira.

2024 - A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2025 é aprovada na generalidade com votos a favor dos dois partidos que apoiam o Governo, PSD e CDS-PP, e a abstenção do PS.

2025 - Estado-Maior General das Forças Armadas guineenses denuncia uma alegada tentativa de golpe de Estado que envolve "vários oficiais", entre os quais o general Daba Na Walna, chefe da escola militar de Cumeré, no norte do país, golpe que visaria "impedir a realização das eleições" de 23 de novembro.

- Morre, com 73 anos, Fatos Nano, antigo primeiro-ministro da Albânia, figura-chave da transição do país para a democracia após a queda do regime comunista.

Pensamento do dia