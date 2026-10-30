Sporting volta às vitórias impondo-se por 2-0 na visita ao Casa Pia

O Sporting voltou hoje às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, impondo-se por 2-0 ao Casa Pia, em Rio Maior, no jogo inaugural da 10.ª jornada da prova.

Os 'leões', que na jornada passada perderam em casa com o Académico de Viseu (2-1), garantiram o triunfo com golos de Pedro Lima, aos 13 minutos, e Geny Catamo (90+4).

O Sporting isolou-se no terceiro lugar, com 21 pontos, com três de vantagem sobre o Santa Clara (quarto), a um do Benfica, que é segundo, e a seis do líder FC Porto -- todos com menos um jogo disputado --, enquanto o Casa Pia, ainda sem triunfos em casa, se mantém no 17.º lugar, com sete.