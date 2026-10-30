Jorge Jesus vai convocar Cristiano Ronaldo em Novembro

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) terá feito chegar ao Al Nassr uma ‘carta oficial’ dando conta do desejo do seleccionador Jorge Jesus convocar Cristiano Ronaldo para as duas últimas jornadas da fase de grupos da Liga das Nações, de acordo com informações adiantadas hoje, pelo jornal saudita Arryadiyah.

A notícia na imprensa saudita surge precisamente no dia em que termina o castigo de 30 dias de suspensão que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou ao capitão da Selecção, depois de este ter abandonado o estágio na véspera do jogo com a Dinamarca, encontro que Portugal venceu por 4-2

Cristiano Ronaldo foi ainda sancionado com uma multa de 255 euros. Caso se confirme esta notícia da imprensa saudita, CR7 tem, assim, o caminho aberto para voltar a representar Portugal, desta vez nos embates com Dinamarca (a 14 de Novembro, no Estádio Municipal de Braga) e País de Gales (17 de Novembro, no Cardiff City Stadium), numa altura em que o apuramento de Portugal para os quartos de final da Liga das Nacões está garantido.