Acidente entope 5 de Outubro com fila até aos Viveiros

Um acidente de pouca gravidade está a provocar um enorme congestionamento na Rua 5 de Outubro, no Funchal, ao início da noite desta quinta-feira.

Uma colisão entre duas viaturas, da qual resultaram apenas danos materiais ligeiros, foi suficiente para deixar o trânsito praticamente paralisado, com uma fila de automóveis que já se prolonga até à zona dos Viveiros.

Foto RDF

O acidente ocorreu no cruzamento com a Rua da Saúde, um ponto da cidade onde este tipo de situações se tem repetido. Aliás, trata-se de um local em que os condutores provenientes da Rua da Saúde têm de ceder prioridade aos veículos que circulam na Rua 5 de Outubro.

Desta vez, não houve vítimas nem danos de maior. Apenas chapa amolgada. Mas aquilo que poderia ter sido resolvido rapidamente acabou por se transformar num verdadeiro pesadelo para quem circula nesta zona da cidade - em plena hora de ponta.

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Segundo informações recolhidas pelo DIÁRIO, os condutores optaram por não preencher a declaração amigável, preferindo aguardar pela chegada da Polícia de Segurança Pública (PSP). Enquanto isso, os veículos permanecem imobilizados, condicionando a circulação rodoviária.

Os transportes públicos também não escaparam ao congestionamento. Pelo menos sete autocarros dos Horários do Funchal encontram-se retidos no trânsito.