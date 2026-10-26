Marítimo recebe Chaves na Taça de Portugal

O Marítimo vai receber o Desportivo de Chaves nos dezasseis-avos-de-final da Taça de Portugal. O encontro ficou definido no sorteio realizado, esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, que também determinou os possíveis adversários para os oitavos-de-final da competição.

A formação verde-rubra terá, assim, pela frente a equipa transmontana, num encontro marcado para o Estádio dos Barreiros, integrado na quarta eliminatória da prova-rainha do futebol português.

Benfica visita Torreense na Taça de Portugal, Sporting e FC Porto jogam em casa O Benfica vai jogar em casa do detentor do troféu, Torreense, na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, enquanto Sporting e FC Porto recebem equipas de escalões secundários, ditou o sorteio hoje realizado.

Caso ultrapasse o Desportivo de Chaves, o Marítimo voltará a actuar perante os seus adeptos nos oitavos de final, desta feita diante do vencedor do confronto entre o Vitória de Sernache, da Liga 3, e o Lusitânia de Lourosa, da II Liga.

Os jogos dos dezasseis-avos-de-final estão previstos para o fim-de-semana de 21 e 22 de Novembro, enquanto os oitavos de final deverão disputar-se entre 15 e 17 de Dezembro, com as datas ainda sujeitas a eventuais alterações.